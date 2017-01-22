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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۸

معاون فرماندار پاکدشت مطرح کرد:

پاکدشت آماده برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی است

پاکدشت آماده برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی است

پاکدشت- معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت با بیان اهمیت برگزاری با شکوه جشن انقلاب گفت: شهرستان پاکدشت با تمامی توان و ظرفیت آماده برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا چوبداری معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت شامگاه شنبه در  جمع اعضای ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی این شهرستان اظهار داشت: انقلاب اسلامی نماد تبلور اندیشه های ناب انقلابی بوده و دهه مبارک فجر یادآور دلاوری ها و شجاعت های دلیر مردان و زنان این مرز و بوم است.

چوبداری، عزت و اقتدار ایران اسلامی را مرهون خون مطهر شهدا دانست و افزود: خون شهدا و نظریه  ولایت فقیه مسیر تاریخ را تغییر داد.

وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در صحنه ادامه داد: واژه ملت و امت یک مفهوم ناب اسلامی محسوب می شود و حضور مردم در دفاع از ارزش های نظام و انقلاب مثال زدنی است.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت افزود: حضور مردم در روزهای قبل از انقلاب در کنار امام راحل و  نقش آفرینی در قیام های ۱۵ خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دنیا بی مانند است.

وی ادامه داد:  روز شمار تاریخ انقلاب اسلامی، شاهد جانفشانی و پشتیبانی مردم از ولایت فقیه و رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری به عنوان هوشمندترین رهبران سیاسی جهان بوده است.

چوبداری یادآور شد: شهرستان پاکدشت با تمامی توان و ظرفیت آماده برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی است.

کد مطلب 3883721

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