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۱۰ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۲۴

فلاحت پيشه خبر داد:

هيات‌هاي عالي نظارت بر انتخابات شوراها عصر امروز با حداد عادل ديدار مي‌كنند

هيات‌هاي عالي نظارت بر انتخابات شوراها عصر امروز با حداد عادل ديدار مي‌كنند

نشست مشترك هيات مركزي و روساي هيات هاي عالي نظارت استانها بر انتخابات شوراها با حداد عادل عصر امروز در كميسيون تلفيق برگزار مي شود.

حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين مطلب، افزود: در اين نشست موضوع انتخابات آتي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و توصيه هايي را رئيس مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان اين هيات ها در خصوص برگزاري انتخابات خواهد كرد.

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها همچنين گفت: دبيران استاني هيات مركزي نظارت بر انتخابات مشخص شده و در مجموع 30 دبير در كل كشور فعاليت خواهند كرد كه از هر سه نماينده اي كه براي هر استان انتخاب شده يك نفر دبير آن استان است.

وي در خاتمه اعلام كرد: دبيران يك يا دو استان هنوز نهايي نشده است.

کد مطلب 388373

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