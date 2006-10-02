حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اعلام اين مطلب، افزود: در اين نشست موضوع انتخابات آتي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت و توصيه هايي را رئيس مجلس شوراي اسلامي به نمايندگان اين هيات ها در خصوص برگزاري انتخابات خواهد كرد.

سخنگوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها همچنين گفت: دبيران استاني هيات مركزي نظارت بر انتخابات مشخص شده و در مجموع 30 دبير در كل كشور فعاليت خواهند كرد كه از هر سه نماينده اي كه براي هر استان انتخاب شده يك نفر دبير آن استان است.

وي در خاتمه اعلام كرد: دبيران يك يا دو استان هنوز نهايي نشده است.