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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۵۵

صالحی در گفتگو با «سی بی سی»:

ایران به راحتی به وضعیت هسته ای قبل باز می گردد/فعلا صبر می کنیم

ایران به راحتی به وضعیت هسته ای قبل باز می گردد/فعلا صبر می کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با یک شبکه کانادایی در خصوص عدم سخن گفتن ترامپ از ایران در جریان مراسم تحلیف، گفت: خودداری ترامپ از ذکر نام ایران در مراسم تحلیف، مثبت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «سی بی سی» گفت: اگر ترامپ توافق اتمی را پاره کند ما به روشی مناسب عمل خواهیم کرد. ما نمی خواهیم که آن روز را ببینیم. ما می توانیم به آسانی به وضعیت قبل بازگردیم. من نمی خواهم که این تصمیم را بگیرم، اما در آن حالت ما آماده هستیم.

بر اساس این گزارش، وی افزود: من در موقعیتی نیستم که بخواهم گمانه‌زنی کنم، ما فقط صبر خواهیم کرد و خواهیم دید، چرا که با گذشت زمان ما صداهای مختلفی شنیده‌ایم. صبر می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود.

رئیس سازمان انرژی اتمی در ادامه در پاسخ به این سوال که «کاخ سفید ساعتی پس از مراسم سوگند ریاست جمهوری دونالد ترامپ، سندی را منتشر کرد که نشان می دهد، دولت جدید آمریکا مصمم به توسعه سامانه دفاع موشکی برای مقابله با حملات موشکی ایران و کره شمالی است»، گفت: آمریکا  شانزده هزار کیلومتر با ایران فاصله دارد و ما تاکنون هیچگاه تمایلی به ساخت موشکی که بتواند این فاصله را طی کند، نداشته ایم. این یک تصمیم سیاسی و غیرعقلانی است.

صالحی درباره سخنرانی مراسم تحلیف ترامپ گفت: اینکه ترامپ در سخنرانی مراسم تحلیفش حتی یک بار نامی از ایران ذکر نکرد، موضوعی مثبت است.

کد مطلب 3883736

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