به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب در جلسه شامگاه شنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حادثه پلاسکو، اظهار داشت: این حادثه نشان داد باید به مقررات ساختمانی توجه ویژه داشته باشیم.
وی با اشاره به تاریخچه تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: مباحث مقررات ملی سه دسته کلی دارد که در قالبهای مطالعات و طراحی، نظارت و اجرا و بهره برداری و مراقبت قرار میگیرد.
این عضو شورای شهر قم معتقد است اتفاقی که در تهران در ساختمان پلاسکو افتاده به طور عمده مربوط به بخش بهره برداری و مراقبت بوده و اگر کنترل کاربریها صورت میگرفت این حادثه رخ نمیداد.
وی با اشاره به حساسیت رعایت مقررات ملی ساختمان گفت: هر کدام از ضوابطی که مربوط به مقررات ملی ساختمان است رعایت نشود امکان وجود فاجعه وجود دارد.
وی افزود: ضوابط مربوط به ایمنی ساختمانها شوخی نیست و اگر مردم رعایت نمیکنند مسئولیت آن به عهده مدیریت شهری است.
سعادت طلب با اشاره به نقصهای ایمنی بلندمرتبهها در شهر قم اضافه کرد: خواهش من از اعضای کمیسیون ماده صد این است که درب ضد حریق را شوخی نگیرید چرا که بسیار مهم است و جایگزین ندارد.
وی با بیان اینکه باید به هم کمک کنیم و راهی پیدا کنیم تا مردم قانون را رعایت کنند، گفت: وضعیت ایمنی ساختمانها در شهر آتش زیر خاکستر است.
رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: قانون شکنی در حوزه ضوابط خطر مهمی است که امروز شهرهای ما را تهدید میکند.
وی افزود: ضوابط ساخت و ساز دو دسته است یا به جسم ما ارتباط دارد یا به فرهنگ ما که هر دو مهم است و باید رعایت شود.
سعادت طلب با اشاره به اینکه شهر قم به سوی بلندمرتبهسازی پیش میرود، گفت: بلندمرتبه سازی کار بسیار مشکلی است و سختیهای فراوان دارد.
وی ادامه داد: ساختمانهایی در شهر قم ساخته میشوند که ضوابط بلندمرتبه سازی را دور میزنند که اینها آتش زیر خاکستر است.
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