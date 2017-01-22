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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۰

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد؛

برخی ساختمان‌های بلندمرتبه قم آتش زیر خاکستر هستند

برخی ساختمان‌های بلندمرتبه قم آتش زیر خاکستر هستند

قم - رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم نسبت به ناایمن بودن برخی ساختمان‌های بلندمرتبه در شهر قم هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعادت طلب در جلسه شامگاه شنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به حادثه پلاسکو، اظهار داشت: این حادثه نشان داد باید به مقررات ساختمانی توجه ویژه داشته باشیم.

وی با اشاره به تاریخچه تدوین مقررات ملی ساختمان گفت: مباحث مقررات ملی سه دسته کلی دارد که در قالب‌های مطالعات و طراحی، نظارت و اجرا و بهره برداری و مراقبت قرار می‌گیرد.

این عضو شورای شهر قم معتقد است اتفاقی که در تهران در ساختمان پلاسکو افتاده به طور عمده مربوط به بخش بهره برداری و مراقبت بوده و اگر کنترل کاربری‌ها صورت می‌گرفت این حادثه رخ نمی‌داد.

وی با اشاره به حساسیت رعایت مقررات ملی ساختمان گفت: هر کدام از ضوابطی که مربوط به مقررات ملی ساختمان است رعایت نشود امکان وجود فاجعه وجود دارد.

وی افزود: ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان‌ها شوخی نیست و اگر مردم رعایت نمی‌کنند مسئولیت آن به عهده مدیریت شهری است.

سعادت طلب با اشاره به نقص‌های ایمنی بلندمرتبه‌ها در شهر قم اضافه کرد: خواهش من از اعضای کمیسیون ماده صد این است که درب ضد حریق را شوخی نگیرید چرا که بسیار مهم است و جایگزین ندارد.

وی با بیان اینکه باید به هم کمک کنیم و راهی پیدا کنیم تا مردم قانون را رعایت کنند، گفت: وضعیت ایمنی ساختمان‌ها در شهر آتش زیر خاکستر است.

رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: قانون شکنی در حوزه ضوابط خطر مهمی است که امروز شهرهای ما را تهدید می‌کند.

وی افزود: ضوابط ساخت و ساز دو دسته است یا به جسم ما ارتباط دارد یا به فرهنگ ما که هر دو مهم است و باید رعایت شود.

سعادت طلب با اشاره به اینکه شهر قم به سوی بلندمرتبه‌سازی پیش می‌رود، گفت: بلندمرتبه سازی کار بسیار مشکلی است و سختی‌های فراوان دارد.

وی ادامه داد: ساختمان‌هایی در شهر قم ساخته می‌شوند که ضوابط بلندمرتبه سازی را دور می‌زنند که این‌ها آتش زیر خاکستر است.

کد مطلب 3883778

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