به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، وزرای نفت و انرژی کشورهای عربستان، کویت، الجزایر و ونزوئلا با همتایان خود از کشورهای غیر عضو اوپک از جمله روسیه و عمان دیدار خواهند کرد تا راه‌های راستی آزمایی عمل کردن ۲۴ کشور به تعهدات کاهش تولیدشان را بررسی نمایند.

این کشورها در اواخر سال گذشته میلادی متعهد شدند که در نیمه نخست سال ۲۰۱۷، روزانه حدود ۱.۸ میلیون بشکه از کاهش تولید خود بکاهند.

هدف تولید کنندگان این است که اثبات کنند این گروه از کشورها در مورد متوقف کردن روند سه ساله افزایش مازاد عرضه در بازار جدی هستند و از این طریق تردیدهای ایجاد شده در مورد عمل نکردن تولید کنندگان به وعده هایشان را از بین ببرند.

قیمت جهانی نفت پس از توافق اوپک و چند تولید کننده دیگر برای کاهش تولید، به بالای ۵۸ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین رقم در ۱۸ ماه ماقبل خود بود. اما در حالی که تجار در انتظار مشاهده شواهد مبنی بر عمل کردن این کشورها به تعهدات خود هستند، قیمت نفت از آن زمان به این طرف حدود ۵ درصد کاهش یافته است.



قرار بود وزرای کشورهای تولید کننده نفت روز شنبه(دیروز) یک نهار کاری غیررسمی برگزار کنند و سپس روز یکشنبه(امروز) در مقر اوپک برای برگزاری اولین نشست رسمی کمیته نظارت بر اجرای توافق کاهش تولید حضور یابند.

یک منبع اگاه گفت: در حالی که هنوز ماه ژانویه به اتمام نرسیده تمرکز نشست اصلی این کمیته عمدتا روی این مسئله خواهد بود که به جای تولید آمار جدید، چگونه می توان میزان تبعیت کشورها از توافق را مورد ارزیابی قرار دارد.

کمیته در حال حاضر هیچ برنامه ای برای استفاده از آژانس های خارجی نظیر موسسات مشورتی خارجی که حرکت تانکرها را رصد می کنند، برای راستی آزمایی اجرای توافق ندارد.