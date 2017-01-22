برخی تفکرات قدیمی باور به اجرای پروژه های بزرگ در شهرزنجان ندارند

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-احمد اسدی:جلسه کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان صبح یکشنبه با حضور شهردار زنجان، اعضای کمیسیون عمران و مدیر کل دفتر فنی استانداری زنجان برگزار شد و در خصوص مسائل مربوط به تامین مالی پروژه و وضعیت لایحه بودجه سال آتی بحث و بررسی شد.

شهردار زنجان در پاسخ به انتقادات برخی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص نحوه عملیاتی کردن پروژه و اساس آن، اظهار داشت: تامین مالی پروژه سبزه میدان جدا از میزان بودجه پیش بینی شده برای لایحه بودجه سال آتی شهرداری است. ساز و کارهای عملیاتی برای انجام پروژه مورد بررسی قرار گرفته و با جدیت تمام مسیر را ادامه خواهیم داد.

اجرای پروژه های بزرگ و ماندگار در سطح شهر دارای هزینه و دشواری زیادی است

حبیب ملائی یگانه بر مشکلات و دشواری های آتی این پروژه اشاره کرد و گفت: اجرای پروژه های بزرگ و ماندگار در سطح شهر دارای هزینه و دشواری زیادی بوده و شهرداری زنجان برای توسعه شهر زنجان همه این دشواری را بر دوش خواهد کشید.

یگانه به اخذ مصوبات لازم از شورای اسلامی شهر زنجان اشاره و خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر زنجان در چند مرحله نسبت به تصویب کلیات، انعقاد قرارداد با گروه ایجاد برای طراحی پروژه، انعقاد قرارداد با بنیاد مسکن برای عملیات خاکبرداری و همچنین انجام فراخوان مناقصه برای شناسایی پیمانکار فاز نخست پروژه اقدام کرده است.

شهردار زنجان از برگزاری فراخوان برای شناسایی پیمانکار خبر داد و گفت: ۱۴ شرکت در فراخوان شرکت کردند و چهار شرکت برای ارائه شرایط و ارائه قیمت پاکات خود را ارائه داده اند. فاز یک پروژه در محدوده ۲ هکتار عرصه و ۴۸ هزار مترمربع مستحدثات در آن خواهد بود. زیرگذر خیابان زینبیه نیز برای فاز دوم پروژه در نظر گرفته شده است.

۱۵۷ میلیارد تومان برآورد نهایی مشاور برای اجرای فاز نخست پروژه سبزمیدان

وی برآورد نهایی مشاور برای اجرای فاز نخست پروژه را عنوان کرد و اظهار داشت: این برآورد مطابق با فهرست بهای سال ۹۵ و توسط مشاور پروژه انجام شده است. تمهیداتی برای کاهش هزینه های پروژه نیز صورت گرفته که موجب تهسیل امور می شود.

یگانه به سهیم شدن مسئولان استان برای ورود به این پروژه خبر داد و گفت: مطابق با مکاتبات و اقدامات صورت گرفته مسئولان استانی نیز با توجه به مداخله مهم و مقیاس بزرگ در بافت مرکزی شهر مسئولان استانی نیز برای اجرای آن سهیم خواهند بود.

شهردار زنجان با بیان اینکه اجرای پروژه سبزه میدان، زنجان را وارد اجرای پروژه‌های بزرگ مقیاس می کند، افزود: با عملیاتی کردن پروژه های با مقیاس ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان در سطح شهر زنجان عزم مدیریت شهری برای ورود به پروژه های بزرگ در مقیاس ۳۰۰ میلیارد تومان است. این گام مهم دشواری های زیادی دارد که برای توسعه شهر زنجان همه آن را پذیرفتیم.

نباید در مرکز شهر با مشکلات ترافیکی موجود این میزان واحد تجاری و پارکینگ ایجاد کرد

عضو شورای اسلامی شهر زنجان به عنوان مخالف اجرای این پروژه با توجه به محدودیت های مالی شهرداری زنجان بود.

عباس راشاد با بیان اینکه دلایل مخالفتم را به صورت مستند ارائه می کنم، افزود: در شورای چهارم با اجرای پروژه سبزه میدان به صورت سرمایه گذاری موافق بودیم که این رویکرد تجربه ناموفقی داشت. محدودیت های مالی شهرداری توجیه اجرای این پروژه به صورت پیمانکاری را نمی دهد.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان سبزه میدان را ویترین شهر زنجان عنوان کرد و گفت: نباید در مرکز شهر با مشکلات ترافیکی موجود این میزان واحد تجاری و پارکینگ ایجاد کرد. این فضاها به تشدید ترافیک منجر می شود.

راشاد اجرای این پروژه را بدون لحاظ به چشم انداز ۲۰ ساله شهر زنجان دانست و گفت: در چشم انداز توسعه شهر به مسئله روان و هوشمند تاکید شده که این تمرکزگرای بر خلاف این اهداف است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر زنجان و نظر شورا بر اجرای سرمایه گذاری بوده است، افزود: موضوع مطرح شده در خصوص قرار نداشتن طرح در چشم انداز مصداقیت ندارد چرا که چشم انداز به تازگی نهایی شده در حالی که این پروژه سال هاس در شهر زنجان مطرح است.

آراض ضیایی استفاده از تسهیلات برای تامیم مالی ۲۰ درصد نقدینگی پروژه را یادآور شد و تاکید کرد: ۲۰ درصد حجم ریالی پروژه به صورت نقدی است که توسط منابع بانک عامل تامین می شود.

ضیایی با بیان اینکه مسئولان شهر و شورا قبول کردند که به پروژه های بزرگ ورود کنند، افزود: متاسفانه هنور برخی تفکرات سنتی و قدیمی دارند و باور به اجرای پروژه های بزرگ در شهر ندارند.

باید به جای فرافکنی در خصوص اجرای این پروژه مهم شهری در کنار هم برای تسریع امور تلاش کنیم و قطعا مسئولان استانی نیز دلسوز زیادی دارند رئیس شورای اسلامی شهر زنجان بر ضرورت انجام امور مبتنی بر کار کارشناسی تاکید کرد و اظهار داشت: باید به جای فرافکنی در خصوص اجرای این پروژه مهم شهری در کنار هم برای تسریع امور تلاش کنیم و قطعا مسئولان استانی نیز دلسوز زیادی دارند.

ضیایی حرکت به سمت جلو را بهتر از سکون و ایستایی دانست و گفت: برداشتن یک قدم به جلو بهتر از سکون و در یکجا متوقف شدن است. ارائه نظرات مخالفان نیز می تواند برای تحلیل و بررسی بهتر امور راهگشا باشد.

در ادامه این جلسه مدیر کل دفتر فنی استانداری زنجان این پروژه را در مسیر ریل گذاری درست عنوان کرد و گفت: در شرایط فعلی این پروژه ریل گذاری شده و تنها ۶ ماه زمان برای تهیه اسناد فراخوان زمان صرف شده است.

اسرافیل نیازی با بیان اینکه همه موافق ورود سرمایه گذار توانمند به پروژه بودند و هستند، افزود: پروسه طی شده برای این پروژه نیاز به تکرار ندارد و شرایط اقتصادی حاکم عملیات اجرایی این پروژه را با محدودیت های زیادی مواجه کرده است. با همه محدودیت ها رویکرد فعلی برای تسریع امور اتخاذ شده است.

نیازی تعریف پروژه سبزه میدان را در طرح های تفصیلی سال ۶۷ و تجدید نظر آن در سال های ۸۴ و ۸۸ عنوان کرد و گفت: این پروژه در این طرح ها به این صورت پیش بینی شده و بر اساس این اسناد نسبت به توسعه آن اقدام شده است.

وی ضرایب اعمالی پیمانکار شرکت کننده در فراخوان را یادآور شد و تاکید کرد: این ضرایب قابلیت بررسی و تعدیل نیز دارند و ضریب پلوس ارائه شده در شورای فمی بررسی و در صورت نیاز برای تغییر آن اقدام می شود.

با بیان اینکه از محل خود پروژه می توان برای آن درآمدزایی کرد، افزود: این موضوع نظر کارشناسی خارج از مسئولان تصمیم گیر بوده و بسیاری بر این موضوع تاکید کردند.

نیازی ظرفیت شهر زنجان برای انجام پروژه های بزرگ را یادآور شد و تاکید کرد: شهرداری زنجان توان تحقق پروژه های بزرگ را دارد و در این راستا باید همکاری لازم صورت گیرد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری زنجان اجرای فاز نخست این پروژه را مشوق برای ورود سرمایه گذاران دانست و تاکید کرد: بعد از اجرای فاز نخست سرمایه گذاران بیشتر به پروژه ورود می کنند.

حمایت از مواضع شهردار زنجان

رزاق محمدی، رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان نیز ضمن حمایت از مواضع شهردار زنجان، تاکید کرد: حمایت های لازم برای پیشبرد اهداف شهرداری زنجان توسط شورا و کمیسیون عمران و محیط زیست اتخاذ شده و ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه باید باور عمومی برای اجرای پروژه های بزرگ در شهر ایجاد شود، افزود: اجرای پروژه های بزرگ با کار جمعی و بدون جهت گیری محقق می شود و در شرایط دشوار فعلی به لحاظ مالی باید همه توان خود را برای توسعه شهر به کار گیریم.

به هر حال پروژه سبزمیدان یا هر پروژه عمران شهری تنها در سایه همراهی و همکاری همه دستگاه های مرتبطی با حوزه عمران شهری می تواند اجرایی شود و سنگ اندازی و داشتن نگاه صرفا انتقادی و بازدارنده در همه زمینه عامل پس روی و رکود بوده است.