تبدیل کانون پرورش فکری به سازمانی معیار در حوزه‌ کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان شرقی، هادی یوسف زاده یکشنبه با اعلام این خبر افزود: چشمانداز ۱۰ ساله کانون پرورش فکری استان از طرف کانون کشور ابلاغ شد و کانون پرورش فکری استان بر اساس آن عمل خواهد کرد.
وی ادامه داد: در مقدمه این سند آمده است که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر پایه فرهنگ و ارزشهای دینی و اجتماعی شکل گرفته و در طول نزدیک به چهار دهه، مستمر و پردامنه، به سیاستگذاری در حوزه فرهنگ و برنامهریزی برای هدایت تحولات و تغییرات در حوزههای مختلف تمدنی و فرهنگی کشور پرداخته است.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی اضافه کرد: در تدوین چشمانداز ۱۴۰۴ کانون، اسناد بالادستی مانند اساسنامه کانون، سیاستهای فرهنگی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و متن اسناد و برنامههای قبلی کانون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، همچنین در مطالعهای تطبیقی، در وضعیت سازمانهای فرهنگیِ با فعالیتهای مشابه در کشورهای جهان نیز تأمل شده است.
وی اظهار داشت: بر همین اساس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در افق چشمانداز ۱۴۰۴ قصد دارد با بهرهمندی از جایگاهی ممتاز در ساماندهی و عرضه تولیدات و فعالیتهای فرهنگی، هنری و ادبی به سازمانی معیار در حوزه کودک و نوجوان تبدیل شود و بر همین اساس در این چشمانداز ۹ افق سازمانی، پنج هدف و ۲۸ سیاست و راهبرد اصلی مورد توجه قرار گرفته است.
یوسف زاده افزود: این چشمانداز در حوزهها و عرصههای گوناگون فعالیت و تولیدات کانون، کودکان و نوجوانان را به عنوان مخاطب اصلی و مراکز فرهنگی هنری آن را به عنوان پایگاههای اصلی فعالیتها مورد تاکید قرار داده است و بخشهای عمدهای از آن نیز به مربیان، کارشناسان، دستاندرکاران حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات و دستگاهها و تشکلهای مربوط به کودکان و نوجوانان، خانوادهها و همکاریهای بینالمللی و توجه به فنآوریهای نوین، فضاهای الکترونیک و رسانههای جدید میپردازد.
گفتنی است کشف و پرورش استعدادها و خلاقیتها و توانایی تفکر در میان مخاطبان، تحکیم و تقویت هویت اسلامی- ایرانی و باورهای اخلاقی کودکان و نوجوانان در طراز انقلاب اسلامی، تقویت و اعتلای حوزهی فرهنگ، هنر و ادبیات کودک و نوجوان ایران، از راه تولید و نشر آثار ادبی، هنری و محصولات فرهنگی و حمایت از فعالان و فعالیتهای مرتبط، بهرهمندی عموم کودکان و نوجوانانِ کشور از فعالیتها، خدمات و آثار فرهنگی کانون در اوقات فراغت آنان و کمک به ارتقای جایگاه فرهنگ، هنر و ادبیات کودک و نوجوان ایران در محافل و مجامع مرتبط و معتبر بینالمللی اهداف پیشبینی شده سند چشمانداز است.
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