به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی با یادآوری تصویب ماده ای در برنامه ششم توسعه مبنی بر پیش‌بینی آتش‌نشانی به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور، اظهار داشت: مجلس با این مصوبه برای مجموعه کارکنان آتش‌نشانی اقدامی موثر انجام داد.

وی در واکنش به حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت با درک حساسیت‌های حرفه آتش‌نشانی، آن را به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کردند و اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان برای نهایی شدن این قانون هستیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مصوبه مجلس در زمینه تعیین شغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور کمک بزرگ و موثری به این مجموعه خواهد بود که امیدواریم مورد نظر موافق شورای نگهبان نیز قرار گیرد.