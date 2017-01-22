به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی با یادآوری تصویب ماده ای در برنامه ششم توسعه مبنی بر پیشبینی آتشنشانی بهعنوان شغل سخت و زیانآور، اظهار داشت: مجلس با این مصوبه برای مجموعه کارکنان آتشنشانی اقدامی موثر انجام داد.
وی در واکنش به حادثه آتشسوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت با درک حساسیتهای حرفه آتشنشانی، آن را به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیانآور در برنامه ششم توسعه پیشبینی کردند و اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان برای نهایی شدن این قانون هستیم.
نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مصوبه مجلس در زمینه تعیین شغل آتشنشانی به عنوان مشاغل سخت و زیانآور کمک بزرگ و موثری به این مجموعه خواهد بود که امیدواریم مورد نظر موافق شورای نگهبان نیز قرار گیرد.
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