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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

نماینده مردم الیگودرز در مجلس مطرح کرد؛

پیش‌بینی آتش‌نشانی به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور در برنامه ششم

پیش‌بینی آتش‌نشانی به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور در برنامه ششم

خرم آباد - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه از پیش‌بینی آتش‌نشانی به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور در برنامه ششم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی با یادآوری تصویب ماده ای در برنامه ششم توسعه مبنی بر پیش‌بینی آتش‌نشانی به‌عنوان شغل سخت و زیان‌آور، اظهار داشت: مجلس با این مصوبه برای مجموعه کارکنان آتش‌نشانی اقدامی موثر انجام داد.

وی در واکنش به حادثه آتش‌سوزی و ریزش ساختمان پلاسکو، گفت: نمایندگان مردم در خانه ملت با درک حساسیت‌های حرفه آتش‌نشانی، آن را به عنوان یکی از مشاغل سخت و زیان‌آور در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کردند و اکنون منتظر اعلام نظر شورای نگهبان برای نهایی شدن این قانون هستیم.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مصوبه مجلس در زمینه تعیین شغل آتش‌نشانی به عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور کمک بزرگ و موثری به این مجموعه خواهد بود که امیدواریم مورد نظر موافق شورای نگهبان نیز قرار گیرد.

کد مطلب 3883827

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