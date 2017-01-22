نظارت بر عرضه آلایش خوراکی دام در قزوین تشدید می شود

عیسی غیاث یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای این طرح از توزیع هرگونه آلایش دامی غیر مجاز که توسط مراکز فاقد شرایط بهداشتی و بدون مجوز توزیع می شود، خودداری بعمل می آید.

وی همچنین افزود: آلایش پاک نکرده ی موجود در مراکز عرضه و طباخی ها نشان از کشتار غیر مجاز دامها است که این امر می تواند تهدیدی علیه بهداشت عمومی باشد لذا به همشهریان گرامی توصیه می شود از خرید اینگونه آلایش «کله، پاچه، جگر و...» جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف سریعا با سامانه ۱۵۱۲ اداره کل دامپزشکی استان تماس حاصل کنند تا نسبت به برخورد قانونی با متخلفان اقدام شود.

شایان ذکر است کشتار غیر مجاز می تواند باعث انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام شود.