به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر رفیعی مدرس حوزه ودانشگاه در مراسم بزرگداشت امامزاده موسی مبرقع(ع) اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، مراسم مختلفی برای بزرگداشت امامزادگان یعنی این شخصیت‌های برجسته تاریخ اسلام در قم و سراسر کشور برگزار می‌شود که جای تقدیر و تشکر دارد.

،این مدرس حوزه ودانشگاه افزود: سالروز ارتحال امامزاده موسی مبرقع(ع) در تقویم به ثبت رسیده و تکریم و احترام این امامزاده واجب‌التعظیم هم بر همگان لازم است.

استاد برجسته حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در روایات اسلامی تاکید فراوانی بر تجلیل از امامزادگان وجود دارد گفت: حضرت محمد(ص) در این زمینه سفارشات بسیار داشته‌اند.

وی افزود: با وجود همه تبلیغات و تلاش‌های صورت گرفته و روایات متعدد در مورد تکریم امامزادگان، هنوز بسیاری از مردم با این شخصیت‌های بزرگ دینی و تاریخی آشنایی کافی ندارند.

رفیعی با اشاره به لزوم فعالیت بیشتر صدا و سیما در معرفی و شناساندن امامزادگان گفت: لازم است برنامه‌سازی با محوریت معرفت بیشتر به امامزادگان و بقاع متبرکه در دستور کار رسانه‌ها و صدا و سیما قرار گیرد.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه عنوان کرد: در حدیثی از رسول گرامی اسلام می‌خوانیم که فرمودند شفاعت ما شامل حال کسی می‌شود که اهل بیت مرا با زبان، عمل و مال خود یاری کند؛ امروز هم کسانی که در ساخت و توسعه این حرم مطهر و سایر بقاع متبرکه تلاش کردند مصداق همین روایت خواهند بود.

وی با بیان اینکه تکریم امامزادگان مورد تاکید همه بزرگان به ویژه رهبر انقلاب و مراجع تقلید می‌باشد خاطرنشان کرد: روزی برای دریافت رهنمودهای مراجع عظام و به منظور برپایی بزرگداشت حضرت خدیجه کبری(س) خدمت این بزرگواران رسیدیم، جملگی بر این نکته تاکید کردند که همسران ائمه و امامزادگان ما مظلوم و ناشناخته هستند به همین دلیل بنا داریم طی سال‌های آینده برنامه‌های مفصلی به منظور معرفی مادران ائمه و امامزادگان برگزار کنیم.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به دوران امام جواد(ع) پرداخت و افزود: ایشان یکی از جوان‌ترین ائمه اطهار(ع) هستند که در سن ۲۵ سالگی به شهادت رسیدند.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: از این امام همام دو فرزند یعنی امام هادی هشت ساله و حضرت موسی مبرقع ۶ ساله به جای ماند که محمد بن موسی نخستین سید از سادات رضوی و برقعی بود که به قم مهاجرت کرد.

وی با بیان اینکه مادر امامزاده موسی مبرقع در روایات متعددی سمانه مغربیه همان مادر امام هادی(ع) به نام ام الفضائل بوده است گفت: در نقل قولی از امام جواد(ع) آمده که فرمودند از نظر خلق و خوی امام هادی به حضرت شبیه هستند و حضرت موسی مبرقع به مادرشان شباهت دارند.

رفیعی افزود: این امامزاده واجب التعظیم «مهاجر الی الله»، «محدث» و «ولایت‌مدار و مبارز سیاسی» بود؛ ایشان همانند حضرت معصومه(س) و عبدالعظیم حسنی با توجه به شرایط و مقتضیات آن دوران، ابتدا به سامرا، کوفه و در سن ۴۲ سالگی وارد قم شدند و به مدت ۴۰ سال از عمر با برکت خود را در جوار عش آل محمد سپری کردند.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه امامزاده موسی مبرقع(ع) در طول سالیانی مورد هجمه قرار گرفتند تصریح کرد: روایات بی‌شماری در مذمت مقام و منزلت ایشان جعل کردند که البته بزرگانی همچون آیت‌الله خوئی، مرحوم برقعی و فیض در مقابل و پاسخ به آن کتب ارزشمندی را تالیف کردند.

وی گفت: امیرالمومنین علی(ع) در روایتی می‌فرمایند هر انسان پنج وظیفه نسبت به اهل بیت (ع) دارد؛ فضائل ما را بشناسد، محبت ما را خالصانه داشته باشد، به واسطه ما به خداوند تقرب جوید، به حرف‌هایی که می‌زنیم عمل کند و اموری را که نهی می‌کنیم، ترک کند؛ ۴۴۰ امامزاده در قم مدفون هستند بنابراین لازم است رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برنامه‌ای به منظور معرفی این بزرگواران داشته باشند.