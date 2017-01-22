همدردی مردم بهترین انگیزه برای تداوم خدمت آتش نشانان است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل ذوالقدر در مراسم پاسداشت شهدای آتش نشان که شنبه شب در ایستگاه آتش نشانی شهید بابایی برگزار شد اظهار داشت: آتش نشانان هر عملیاتی که می‌روند دیگر امید برگشت ندارند و این شغل تنها به عشق نجات جان انسانها برای ما شیرین وگوار و سختی های آن قابل تحمل است.

وی افزود:آتش نشانی فقط یک شغل نیست بلکه عشقی است که باعاطفه، ایمان و شجاعت آمیخته شده و حریمی را ایجاد کرده که هیچ محدودیتی برای آن متصور نیست و تنها انسانیت در آن موج می زند.

سلفی گرفتن در حادثه پلاسکو منطقی نبود

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین گفت: در حادثه پلاسکو شاهد بودیم برخی افراد با ساختمان در حال سوختن سلفی گرفتند و این حرکت برای ما رنج آور بود که در شرایطی که برخی جان داده بودند شاهد افراد اینگونه بودیم.

وی افزود: در حادثه پلاسکو آتش، آهن و آوار به جنگ آتش نشان‌ها آمدند اما آتش نشانان به عشق خدمت به مردم جانشان را تقدیم کردند و این روحیه کمک و همراهی، آتش نشانی قزوین نیز برای حضور در تهران اعلام آمادگی کردند تا به یاری همکاران خود بشتابند که این روحیه در همه آتش نشانان کشور وجود دارد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: در این حادثه با افرادی هم مواجه شدیم که برای اهدای خون به سازمان‌های انتقال خون مراجعه کردند و خواهرانی که برای آتش نشانان غذا تهیه می کردند و این صحنه ها بیانگر نجابت و تعهد و فهم و درک مردم در حوادث است.

وی اضافه کرد:سلفی گرفتن وتجمع مردم درصحنه از موانع مهم در کمک رسانی مناسب در این حادثه بود لذا باید از این واقعه درس بگیریم و بدانیم فرهنگ غلط سلفی گرفتن در حوادث ناگوار را ریشه کن کنیم و با تجمع بیجا مانع نشویم تا خدمت رسانی دچار مشکل شود.

ذوالقدر تأکید کرد:از مردم درخواست می کنیم درتقویت ضریب ایمنی شهر قزوین به ماکمک کنندو همراه مدیریت شهری باشندتاشهر را مشارکتی اداره کنیم و امیدواریم در ابراز همدردی با جان باختگان برای اولین بار چهارشنبه آخر سال را بدون حادثه سپری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: امسال می خواهیم در گزارش چهارشنبه آخر سال با آمار کاهشی روبرو شویم، آتش نشانان از هم اکنون دغدغه چهارشنبه آخر سال را دارند واز طرفی عده ای سودجو محصولاتی خطرناک وارد می کنند که فرزندان ما آسیب ببینند، لذا عاجزانه درخواست می کنیم چهارشنبه آخر سال ترقه و لوازم آتش زا را تحریم کنند.

در این مراسم فریدون همتی استاندار، ایت الله عابدینی امام جمعه، داود محمدی و روح الله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، و اعضا شورای اسلامی و جمع زیادی از مردم هم حضور داشتند.