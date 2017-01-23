چند روز است از بیانیه های کی روش خبری نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، آیا بیانیه های کی روش در مورد فدراسیون فوتبال و برانکو ایوانکوویچ تمام شده است؟ این پرسش اهالی فوتبال است و البته جواب کاملی هم ندارد چرا که معمولا کی‌روش تا بخواهد آتشش خاموش شود مدت های مدیدی زمان سپری می شود. با این حال تلاش فدراسیون در سکوت خبری پیرامون این ماجرا وجود داشت و جلسات زیادی در این رابطه برگزار شده و حداقل چند روزی هست که بیانیه ای صادر نشده است.

جلسه با طاهری زیر فشار تیفوسی های سرخ

تاج در این مدت جلسات و گفتگوهای تلفنی زیادی با طرفین دعوا داشت. اولین کاری که کرد با طاهری گفتگو کرد تا طاهری جلوی برانکو را برای پاسخ گویی بگیرد. طاهری هم چنین کرد او در حالی که بیانیه برانکو تقریبا آماده شده بود جلوی برانکو را گرفت و این مورد را به ضرر پرسپولیس دانست. جلسه طاهری با تاج البته حاشیه هایی هم از سوی تیفوسی های قرمز درست کرد چون برخی هواداران پرسپولیس دوست داشتند جنگ همچنان ادامه پیدا کند تا کی روش در این جنگ شکست بخورد. با این حال طاهری درست عمل کرد و جلوی برانکو را گرفت.

جلسه تاج با کی روش و گلایه های سرمربی تیم ملی

جلسه های بعدی تاج با کی‌روش برگزار شد. کی‌روش در این جلسات گله‌های بسیار زیادی داشت از لغو اردوها گرفته تا آماده نبودن زمین کمپ تیم ملی و البته اردوی امارات که به هم ریخت. او توضیح داد که در این مدت خواسته‌هایش برآورده نشده و البته با این وجود توانسته ۱۰ لژیونر به فوتبال ایران اضافه کند و در اردوها بازیکنانی مثل محمدی و عزت الهی و ... را ساخته و در تیم ملی شکوفا کرده است. با این حال تاج به او دلگرمی داد اما کی روش همچنان اعلام کرد که مسئولیت بازی با قطر با خود فدراسیون فوتبال ایران است.

آرامش قبل از توفان؟

به هر حال فعلا چند روزی هست که کی روش بیانیه نداده و اگر چه او نشان داده در این زمینه قابل اعتماد نیست و تا به دست آوردن آنچه می خواهد از پا نمی نشیند اما فدراسیون تلاش خودش را در سکوت انجام داد. باید دید تلاش های تاج چند روز دوام می آورد و در نهایت کار کی روش و تیم ملی ایران به نتیجه می رسد یا نه و از این مهم تر اینکه ایا این سکون دو روزه آرامش قبل از توفان است؟