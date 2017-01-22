پروانه تولید ۲۰۰ مگاوات برق توسط بخش خصوصی در اردبیل صادر شد

علیرضا علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در بخش‌های مختلف استان از جمله پارس‌آباد، بیله سوار، رضی، نمین و نیر مجوز تولید پراکنده برق صادر شده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر این نیروگاه انگوت در گرمی با تولید ۵.۶ مگاوات نیز آماده بهره‌برداری است و در دهه فجر افتتاح می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق استان میزان تولید برق در استان را بیش از میزان مصرفت دانست و افزود: در عین حال با تکمیل بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز به میزان برق تولیدی استان اضافه می‌شود.

به گفته علیزاده به منظور اجرای بخش بخار این نیروگاه ۳۵۰ میلیون دلار هزینه شده و در حال حاضر هزار مگاوات برق تولید می‌شود که با تکمیل بخش بخار ۵۰۰ مگاوات دیگر نیز اضافه خواهد شد.

وی همچنین به اجرای دو نیروگاه خورشیدی در رضی و نمین اشاره کرد و افزود: با توجه به پیشرفت فیزیکی مطلوبی امید می‌رود تا پایان سال نیروگاه نمین به بهره‌برداری برسد.