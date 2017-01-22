۷ متخلف شکار و صید در دشتستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت استان بوشهر، با تلاش ستودنی محیط بانان شهرستان دشتستان در حفاظت و حراست از عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت، ضمن جلوگیری از تخلفات شکار و صید شاهد دستگیری ۷ نفر متخلف درمناطق گیسکان و مناطق شکار ممنوع شاهزاد ابراهیم وسایر عرصه های طبیعی شهرستان، طی ۱۴ روز گذشته، بوده‌ایم. از متخلفین دستگیرشده لاشه ۹ قطعه چنگر و ۱۸ قطعه قمری کشف و آلات و ادوات شکار و صید آنها شامل دو قبضه سلاح ساچمه زنی که یکی از آنها غیرمجاز بود، یک قبضه بادی پمپی و چندین رشته تور پرنده گیری و صیادی ضبط شد.

حسین دلشب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر بیان کرد: طبیعت نیاز به حمایت عمومی مردم دارد و بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه‌ای است که بر عهده همه مردم است. لذا باتوجه به شرایط کم آبی و خشک شدن چشمه های مورد استفاده حیات وحش از عموم مردم خواهشمندیم که با حیوانات به مهربانی و عطوفت برخورد کنند.

وی افزود: یگان حفاظت محیط زیست آمادگی کامل برای برخورد با تخلفات زیست محیطی را دارد.

متخلفین مذکور برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.