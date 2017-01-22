به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر بخش تولید با مشکلاتی مواجه است که اغلب مورد غفلت قرار میگیرد.
وی افزود: به عنوان مثال دولت حمایت از بخش خصوصی را طرح میکند اما افزایش مالیاتی که به بخش خصوصی تحمیل شده متناسب با کاهش هزینهها نیست.
دبیر اتاق بازرگانی استان تاکید کرد: بخش خصوصی هیچ تمایلی ندارد که هزینههای بالا را با پرداخت مالیات اداره کند و در مقابل افزایش مالیات این حوزه امیدوار به کاهش هزینهها است.
وثوقی با اشاره به وضعیت اجرای هدفمندسازی یارانهها ادامه داد: تنها دو درصد از هدفمندسازی به رونق تولید اختصاص یافته و این موضوع به شدت تولید را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تاکید کرد: این اختصاص حداقلی در وضعیتی است که طی ماههای اخیر با افزایش بهای برق و گاز مواجه بودیم و به واسطه آن واحدهای تولیدی تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
دبیر اتاق بازرگانی استان متذکر شد: این تأثیرات به ویژه در بخش تولید استانهای محرومی از جمله اردبیل بیشتر مشاهده میشود و انتظار میرود در برنامههای آتی به مطالبات بخش خصوصی توجه شود.
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