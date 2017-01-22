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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

دبیر اتاق بازرگانی اردبیل:

مالیات تحمیل شده به بخش خصوصی متناسب با کاهش هزینه‌ها نیست

مالیات تحمیل شده به بخش خصوصی متناسب با کاهش هزینه‌ها نیست

اردبیل – دبیر اتاق بازرگانی استان اردبیل گفت: همه ساله درآمدهای مالیاتی افزایش می‌یابد اما این افزایش تحمیل شده به بخش خصوصی متناسب با کاهش هزینه‌ها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر بخش  تولید با مشکلاتی مواجه است که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال دولت حمایت از بخش خصوصی را طرح می‌کند اما افزایش مالیاتی که به بخش خصوصی تحمیل شده متناسب با کاهش هزینه‌ها نیست.

دبیر اتاق بازرگانی استان تاکید کرد: بخش خصوصی هیچ تمایلی ندارد که هزینه‌های بالا را با پرداخت مالیات اداره کند و در مقابل افزایش مالیات این حوزه امیدوار به کاهش هزینه‌ها است.

وثوقی با اشاره به وضعیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: تنها دو درصد از هدفمندسازی به رونق تولید اختصاص یافته و این موضوع به شدت تولید را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تاکید کرد: این اختصاص حداقلی در وضعیتی است که طی ماه‌های اخیر با افزایش بهای برق و گاز مواجه بودیم و به واسطه‌ آن واحدهای تولیدی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

دبیر اتاق بازرگانی استان متذکر شد: این تأثیرات به ویژه در بخش تولید استان‌های محرومی از جمله اردبیل بیشتر مشاهده می‌شود و انتظار می‌رود در برنامه‌های آتی به مطالبات بخش خصوصی توجه شود.

کد مطلب 3883886
محمد میرزایی ناطق

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