به گزارش خبرنگار مهر، حسین وثوقی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: در حال حاضر بخش تولید با مشکلاتی مواجه است که اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی افزود: به عنوان مثال دولت حمایت از بخش خصوصی را طرح می‌کند اما افزایش مالیاتی که به بخش خصوصی تحمیل شده متناسب با کاهش هزینه‌ها نیست.

دبیر اتاق بازرگانی استان تاکید کرد: بخش خصوصی هیچ تمایلی ندارد که هزینه‌های بالا را با پرداخت مالیات اداره کند و در مقابل افزایش مالیات این حوزه امیدوار به کاهش هزینه‌ها است.

وثوقی با اشاره به وضعیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: تنها دو درصد از هدفمندسازی به رونق تولید اختصاص یافته و این موضوع به شدت تولید را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تاکید کرد: این اختصاص حداقلی در وضعیتی است که طی ماه‌های اخیر با افزایش بهای برق و گاز مواجه بودیم و به واسطه‌ آن واحدهای تولیدی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

دبیر اتاق بازرگانی استان متذکر شد: این تأثیرات به ویژه در بخش تولید استان‌های محرومی از جمله اردبیل بیشتر مشاهده می‌شود و انتظار می‌رود در برنامه‌های آتی به مطالبات بخش خصوصی توجه شود.