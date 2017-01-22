راهبردهای اساسی در بخش کشاورزی فرایند پس از تولید محصول است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد صبح یکشنبه در بازدید از یک شرکت صنایع غذایی که با حضور داود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی و و علیرضا خزائلی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری قزوین انجام شد اظهار کرد: شرکت نستله یکی از افتخارات استان در صنایع غذایی و تامین امنیت غذایی محسوب می شود که توانسته شرایط مناسبی را در برای ایجاد فرایند پس از تولید محصول فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: بخش کشاورزی باید درون زا و برون نگر باشد تا بتواند رشد و توسعه داشته باشد.

متقی فرد با تاکید بر تامین امنیت غذایی بر پایه رعایت سلامت جامعه خاطر نشان کرد : در استان واحدهای تولیدی فعالی وحود دارند که با رعایت اصول بهداشتی؛ راندمان تولید بسیار بالایی دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بر لزوم اهمیت حمایت بیشتر و همه جانبه مسئولین از واحدهای تولیدی بخش کشاورزی تاکید کرد.