اشتغال رکن اصلی رفع موانع تولید در استان سمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز در بازدید صبح یکشنبه خود از دو واحد تولیدی حوزه درمان و دارو و یک واحد تولید شیشه در شهرک صنعتی سمنان ضمن بیان اینکه تسهیلات بهین یاب تا کنون توانسته اند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کنند، ابراز داشت: رفع موانع تولید در زمره سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود که تا پایان شهریور ماه سال جاری و مهلت ثبت نام، دو هزار و ۴۵۴ واحد تولیدی در دو بخش کشاورزی و دامپروری و صنعت و معدن در آن نام نویسی کردند.

وی افزود: یکی از ویژگی های رفع موانع تولید که مجموعه استانداری نیز تاکید ویژه ای به آن دارد مقوله اشتغال پایدار در بخش‌های تولید است که خوشبختانه در این راستا نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

استاندار سمنان همچنین گفت: رویه کارگروه رفع موانع تولید استان این است که پیش از هر نشست، از یک یا چند واحد تولیدی بازدید شده، مشکلات رصد می شود و موانع تولید در این واحدها بررسی و تبیین می شود لذا امروز نیز واحدهای تولیدی شهرک صنعتی سمنان به این دلیل مورد بازدید قرار می گیرند تا ان شاالله بتوانیم مشکلات این واحدها را نیز رفع کنیم.

خباز افزود: حضور اعضای کارگروه رفع موانع تولید و مدیران کل شامل صنعت، معدن و تجارت، تامین اجتماعی، کار و رفاه اجتماعی، مالیات و دارایی، بانک‌های عامل و ... در این دیدارها باعث می شود تا مشکلات این واحدهای تولیدی از نزدیک احصاء شده و در روند پرداخت تسهیلات و بررسی پرونده‌ها تسریع شود.