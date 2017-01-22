آمادگی خراسان شمالی برای صادرات پیاز به کشورهای همسایه

حضرت قلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به اینکه خراسان شمالی یکی از پایلوتهای کشت پیاز است و اکثر کشاورزان این محصول را کشت میکنند به همین دلیل میزان تولید پیاز در استان نسبت به دیگر استانها زیاد است.
حیدری افزود: سالانه بیش از ۱۲۴ هزار تن محصول پیاز در خراسان شمالی تولید میشود و هرساله صادرات این محصول به کشورهای همسایه ازجمله عراق و ترکمنستان انجام میشود.
وی بابیان اینکه سال گذشته صادرات پیاز به کشورهای همسایه رضایتبخش بوده است، تصریح کرد: امسال کشور عراق و ترکمنستان که از عمده خریداران این محصول بودند، خود به سمت کشت پیاز سوق پیداکردهاند و این موضوع سبب شد تا امسال صادرات به این دو کشور کم و کشاورزان نتوانند محصول خود را باقیمت خوب به فروش برسانند.
مدیر تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان بابیان اینکه در حال حاضر ۳۲ هزار تن پیاز در انبارهای استان وجود دارد، اظهار کرد: با همکاری دستگاههای ذیربط برای صادرات این محصول به استانهای همجوار و کشورهای همسایه در حال مذاکره هستیم.
حیدری بابیان اینکه هرساله کارشناسان جهاد کشاورزی الگوی کشت محصولات را به کشاورزان خراسان شمالی اعلام میکنند، تصریح کرد: کشاورزان برای جلوگیری از زیان درکشت هر نوع محصول باید به الگوی کشت و توصیه کارشناسان عمل کنند.
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