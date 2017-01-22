۲۵۰ هزارتن سیب درختی به خارج از کشور صادر شد

اسعمیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی دارای رتبه برتر صادرات سیب درختی در کشور است افزود: این میزان سیب به کشورهای خارجی از قبیل افغانستان، پاکستان، هندوستان، ترکمنستان، عراق و دبی صادر شده که استان رتبه برتر را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: با وجود این سهم قابل توجه، امکان افزایش صادرات از استان نیز وجود دارد به طوری که دست کم ۳۰۰ هزار تن از سیب تولیدی استان سیب درجه یک بوده و قابلیت صادرات دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یاد آور شد: سطح کشت باغات بارور سیب در آذربایجان غربی در حدود ۶۰ هزار و ۶۱۶ هکتار است که میانگین تولید این محصول در استان ۲۳ تن در هکتار است.

وی با بیان اینکه استان آذربایجان غربی در حال حاضر از لحاظ مقدار کشت و تولید سیب درختی، رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده است عنوان کرد: سالانه نزدیک به ۶۵۰ هزارتن از محصول به صورت تازه خوری مصرف و یا در سردخانه‌های استان ذخیره سازی می‌شود که برای فروش روانه بازارهای مصرف داخلی و خارجی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین از تأمین و ذخیره سازی ۳۵۰۰ تن میوه مورد نیاز شب عید مردم در استان خبر داد اظهارداشت: بر اساس برنامه ریزی‌ها و تعمهیدات اتخاذ شده، ۳۵۰۰ تن سیب درختی و پرتقال مورد نیاز شب عید مردم استان، به وسیله مباشرین خرید اتحادیه تعاون روستایی تا اواخر سال جاری تأمین و ذخیره سازی خواهد شد.

کریم زاده: برای تأمین میوه شب عید استان خرید ۲۵۰۰ تن پرتقال و هزار تن سیب درختی پیش بینی شده است، که روند خرید و ذخیره سازی توسط شبکه تعاون روستایی ادامه دارد و براساس برنامه ریزی‌ها و تمهیدات اتخاذ شده هیچ گونه نگرانی در تأمین منابع پروتئینی و میوه شب عید در استان نخواهیم داشت.

آذربایجان غربی سالانه با تولید افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب سهم ۳۵ تا ۴۵ درصدی سیب تولیدی و قطب اول کشور را از آن خود کرده است.