  1. استانها
  2. اردبیل
۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اردبیل:

آمار دقیق اعتیاد در اردبیل مشخص نیست/۲۶ باند قاچاق منهدم شد

آمار دقیق اعتیاد در اردبیل مشخص نیست/۲۶ باند قاچاق منهدم شد

اردبیل – رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل گفت: آمار دقیق اعتیاد در استان مشخص نیست و هر دستگاهی آماری ارائه دهد تقریبی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیرخواه بشر صبح یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: هیچ دستگاهی نمی‌تواند آمار دقیق اعتیاد را اعلام کند و هر اداره‌ای به فراخور اطلاعات خود آماری طرح می‌کند.

وی با اشاره به اینکه ۱.۵ الی دو درصد از جمعیت جهانی معتاد هستند، اضافه کرد: در خود استان اردبیل این رقم به مراتب اندک بوده و نزدیک به یک درصد از جمعیت استان را شامل می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید به اینکه حتی آمار اعتیاد دانش آموزان و دانشجویان نیز در اختیار نیست، ادامه داد: به این دلیل که نه آموزش‌وپرورش استان و نه دانشگاه‌ها آماری ارائه نمی‌دهند، تعداد معتادان را در اختیار نداریم.

خیرخواه بشر تاکید کرد: مطابق با آمارهای کشوری نزدیک به ۴۰ درصد از زندانیان استان در بحث مواد مخدر زندانی شدند و در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نیز سه هزار و ۳۷۲ نفر در این خصوص دستگیر شده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این در این مدت ۲۶ باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شده  و ۲۳۳ دستگاه خودرو قاچاقچیان نیز توقیف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان میزان کشفیات مواد مخدر در این بازه زمانی را ۸۱۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: به نسبت سال گذشته میزان کشفیات با افزایش نزدیک به سه درصد همراه است.

خیرخواه بشر بیشترین ماده مخدر مصرفی در استان را تریاک و بیشترین کشفیات را نیز تریاک عنوان و اضافه کرد: با این وجود طی سال‌های اخیر الگوی مصرف تغییر یافته و معتادان گرایش بیشتری به مصرف مواد صنعتی از جمله هروئین و شیشه دارند.

وی با اشاره به آسیب‌های متعدد فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی اعتیاد بر افراد تاکید کرد: آسیب اعتیاد زنان که نزدیک به هشت درصد از کل معتادان را شامل می‌شود بیشتر از اعتیاد مردان است.

کد مطلب 3883913
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه