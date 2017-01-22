آمار دقیق اعتیاد در اردبیل مشخص نیست/۲۶ باند قاچاق منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خیرخواه بشر صبح یکشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: هیچ دستگاهی نمیتواند آمار دقیق اعتیاد را اعلام کند و هر ادارهای به فراخور اطلاعات خود آماری طرح میکند.
وی با اشاره به اینکه ۱.۵ الی دو درصد از جمعیت جهانی معتاد هستند، اضافه کرد: در خود استان اردبیل این رقم به مراتب اندک بوده و نزدیک به یک درصد از جمعیت استان را شامل میشود.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با تاکید به اینکه حتی آمار اعتیاد دانش آموزان و دانشجویان نیز در اختیار نیست، ادامه داد: به این دلیل که نه آموزشوپرورش استان و نه دانشگاهها آماری ارائه نمیدهند، تعداد معتادان را در اختیار نداریم.
خیرخواه بشر تاکید کرد: مطابق با آمارهای کشوری نزدیک به ۴۰ درصد از زندانیان استان در بحث مواد مخدر زندانی شدند و در ۱۰ ماهه نخست سال جاری نیز سه هزار و ۳۷۲ نفر در این خصوص دستگیر شدهاند.
وی افزود: علاوه بر این در این مدت ۲۶ باند قاچاق مواد مخدر شناسایی و منهدم شده و ۲۳۳ دستگاه خودرو قاچاقچیان نیز توقیف شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان میزان کشفیات مواد مخدر در این بازه زمانی را ۸۱۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: به نسبت سال گذشته میزان کشفیات با افزایش نزدیک به سه درصد همراه است.
خیرخواه بشر بیشترین ماده مخدر مصرفی در استان را تریاک و بیشترین کشفیات را نیز تریاک عنوان و اضافه کرد: با این وجود طی سالهای اخیر الگوی مصرف تغییر یافته و معتادان گرایش بیشتری به مصرف مواد صنعتی از جمله هروئین و شیشه دارند.
وی با اشاره به آسیبهای متعدد فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی اعتیاد بر افراد تاکید کرد: آسیب اعتیاد زنان که نزدیک به هشت درصد از کل معتادان را شامل میشود بیشتر از اعتیاد مردان است.
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