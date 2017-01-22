رئیس شورای عالی صلح افغانستان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان، بامداد امروز و بر اثر حمله قلبی در سن ۸۴ سالگی در بیمارستان «غازی امان الله» خان واقع در شهر «کابل» درگذشت.

شورای عالی صلح افغانستان با تأیید این خبر، به رسانه ها گفت که گیلانی سه روز قبل در پی حمله قلبی در این بیمارستان بستری شده بود.

گیلانی علاوه بر ریاست شورای عالی صلح افغانستان، رهبری حزب محاذ ملی از احزاب جهادی این کشور را نیز بر عهده داشت.

لازم به ذکر است که وی حدود یازده ماه قبل با حکمی از سوی «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان به ریاست شواری عالی صلح این کشور انتخاب شد.