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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۵

مشاور امنیتی ترامپ با همتای کره جنوبی خود رایزنی کرد

مشاور امنیتی ترامپ با همتای کره جنوبی خود رایزنی کرد

منابع دولتی کره جنوبی از گفتگوی تلفنی مشاور امنیتی رئیس جمهوری آمریکا با همتای کره جنوبی خود در ارتباط با گسترش همکاریهای دوجانبه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، ریاست جمهوری کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد: «مایک فلین» مشاور امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به صورت تلفنی با «کیم کوان جین» همتای کره جنوبی خود رایزنی کرد.

بر اساس این گزارش، طی این ارتباط تلفنی که به درخواست طرف آمریکایی صورت گرفت، فلین پیشنهاد کرد که دو کشور کماکان موضوعات امنیتی کلیدی را با ادامه دادن روابط نزدیک، در پیش گیرند.

این منبع در ادامه افزود: در این گفتگوی تلفنی، کیم با تبریک آغاز به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، گفت: کره جنوبی آرزومند است همکاری های همه جانبه با دولت جدید واشنگتن، به ویژه در موضوعات اضطراری که تسلیحات اتمی کره شمالی نیز شامل آن می شود، برقرار باشد.

لازم به ذکر است که کیم با فلین در واشنگتن در حاشیه مراسم تحلیف ترامپ دیدار کرده و بر سر موضوع استقرار سامانه پیشرفته ضد موشکی آمریکا در کره جنوبی به عنوان یک عامل بازدارنده قوی در مقابل پیشرفتهای اتمی پیونگ یانگ، موافقت کرده بوند.

گفتنی است در همین راستا منابع دولتی کره جنوبی از دیدار و گفتگوی آتی مدیر روابط عمومی این کشور، طی روزهای ۲۲ تا ۲۵  ژانویه با هیئت دولت ترامپ خبر دادند.

کد مطلب 3883947

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