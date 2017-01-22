  1. استانها
  2. قزوین
۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۶

کارگاه داستان نویسی در قزوین برگزار شد

کارگاه داستان نویسی در قزوین برگزار شد

قزوین- کارگاه داستان نویسی با حضور مجید قیصری در قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه داستان نویسی حوزه هنری قزوین شنبه شب با حضور مجید قیصری و جمعی از علاقه مندان، پیرامون: «ایده پردازی در داستان امروز» در این مرکز برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی، مجید قیصری بر لزوم انتخاب پیش فرض و نگارش داستان بسیار کوتاه «تک خطی» در گام نخست را مهم برشمرد و گفت: داستان نویسی دو مرحله اساسی دارد؛ نخست ایده پردازی و انتخاب پیش فرض و سپس نوشتن و اجرای نهایی داستان است.

وی افزود: پیش فرض درست، دقیق و با ظرفیت بالا به نویسنده قدرت و توان لازم را می بخشد و او را تا پایان داستان و حتی بازنویسی اثر همراهی می کند.

قیصری داشتن راهبرد را از مهمترین عوامل نویسندگی برشمرد و یادآور شد: نویسنده ای که مسیر پیش رویش را ترسیم کرده باشد، می داند در پی چیست و چه پیامی به مخاطبانش ارسال می کند به همین سبب نقشه راه در اول کار ترسیم می شود و تا اتمام مسیر هنرمند را همراهی می کند.

وی انعطاف پذیری، شخصیت پردازی دقیق، اوج و فرود های مناسب را از دیگر عوامل موفقیت نویسندگان جوان برشمرد.

در بخش دوم این کارگاه به تمرین عملی اعضای کارگاه اختصاص یافت.

کد مطلب 3883951

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه