کارگاه داستان نویسی در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه داستان نویسی حوزه هنری قزوین شنبه شب با حضور مجید قیصری و جمعی از علاقه مندان، پیرامون: «ایده پردازی در داستان امروز» در این مرکز برگزار شد.

در این کارگاه تخصصی، مجید قیصری بر لزوم انتخاب پیش فرض و نگارش داستان بسیار کوتاه «تک خطی» در گام نخست را مهم برشمرد و گفت: داستان نویسی دو مرحله اساسی دارد؛ نخست ایده پردازی و انتخاب پیش فرض و سپس نوشتن و اجرای نهایی داستان است.

وی افزود: پیش فرض درست، دقیق و با ظرفیت بالا به نویسنده قدرت و توان لازم را می بخشد و او را تا پایان داستان و حتی بازنویسی اثر همراهی می کند.

قیصری داشتن راهبرد را از مهمترین عوامل نویسندگی برشمرد و یادآور شد: نویسنده ای که مسیر پیش رویش را ترسیم کرده باشد، می داند در پی چیست و چه پیامی به مخاطبانش ارسال می کند به همین سبب نقشه راه در اول کار ترسیم می شود و تا اتمام مسیر هنرمند را همراهی می کند.

وی انعطاف پذیری، شخصیت پردازی دقیق، اوج و فرود های مناسب را از دیگر عوامل موفقیت نویسندگان جوان برشمرد.

در بخش دوم این کارگاه به تمرین عملی اعضای کارگاه اختصاص یافت.