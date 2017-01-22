هویت احتمالی دو آتش نشان شهید مشخص شد/محل مراجعه خانواده ها

مسعود قادی پاشا درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سه پیکر به پزشکی قانونی تحویل داده شده است و هویت احتمالی دو آتش نشان شهید محرز شده است با این حال برای قطعی شدن تعیین هویت قرار شده است با هماهنکی آتش نشانی با خانواده این دو شهید تماس گرفته شود.

وی افزود: این هویت ها تا زمان قطعی شدن قابل اعلام نیست.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص مکان مراجعه سایر خانواده های اتش نشانان هم گفت: آتش نشانی میمنت واقع در میدان آزادی برای مراجعه خانواده های آتش نشانان در نظر گرفته شده است و خانواده ها با هماهنگی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هماهنگ کرده وبه این محل مراجعه کنند.