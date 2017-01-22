  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۴۲

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران؛

هویت احتمالی دو آتش نشان شهید مشخص شد/محل مراجعه خانواده ها

هویت احتمالی دو آتش نشان شهید مشخص شد/محل مراجعه خانواده ها

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از احراز هویت احتمالی پیکر دو آتش نشان شهید حادثه پلاسکو خبر داد.

مسعود قادی پاشا درگفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سه پیکر به پزشکی قانونی تحویل داده شده است و هویت احتمالی دو آتش نشان شهید محرز شده است با این حال برای قطعی شدن تعیین هویت قرار شده است با هماهنکی آتش نشانی با خانواده این دو شهید تماس گرفته شود.

وی افزود: این هویت ها تا زمان قطعی شدن قابل اعلام نیست.

مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران در خصوص مکان مراجعه سایر خانواده های اتش نشانان هم گفت: آتش نشانی میمنت واقع در میدان آزادی برای مراجعه خانواده های آتش نشانان در نظر گرفته شده است و خانواده ها با هماهنگی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران هماهنگ کرده وبه این محل مراجعه کنند.

کد مطلب 3883974

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه