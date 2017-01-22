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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳

نعمت زاده :

نخبگان اقتصادی طرحی برای توسعه اقتصادی کشور ارائه کنند

نخبگان اقتصادی طرحی برای توسعه اقتصادی کشور ارائه کنند

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ۲۰۰ نخبه اقتصادی طرحی را برای توسعه صادرات و تولید ارائه کنند، گفت: باید پیشرفت کشور با سرعت بیشتری انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم اعطای نشان امین الضرب به کارآفرینان برتر، با اشاره به اینکه کشور نیاز به توسعه و پیشرفت دارد، گفت: درست است که در این سالها کشور ما با پیشرفت های زیادی مواجه بوده و به سرعت هم در حال جلو رفتن است، اما ما نیاز به پیشرفت بیشتری داریم.

وی با بیان اینکه با ۱۰ تا ۱۵ درصد پیشرفت به جایی نمی رسیم، گفت: عقب ماندگی های زیادی داریم و باید جبران مافات کنیم.

وزیر صنعت معدن و تجارت با تاکید بر اینکه باید با تکیه بر تولید و فناوری به دانش های نوین روز دسترسی پیدا کنیم، افزود: با دستیابی به دانش روز می توان به توسعه و پیشرفت دست پیدا کرد.

نعمت زاده با اشاره به ارتباط نزدیک بین دولت و بخش خصوصی گفت: شورای گفتگو در سطح استان ها و تهران همواره برگزار می شود و ارتباط نزدیکی میان دولت و بخش خصوصی وجود دارد.

وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به اینکه قدمت اتاق بازرگانی باعث افتخار و فخر است و خوشبختانه این موضوع در اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته است، گفت: تشکل ها اهمیت زیادی دارند و همفکری و تبادل نظر بین تشکل ها و دولت بسیار با اهمیت است.

وی ادامه داد: ۲۰۰ نخبه اقتصادی در اتاق بازرگانی که فکر و سرمایه دارند می توانند باعث توسعه کشور شوند و ما نیز طرحی در این زمینه داریم. از شما می خواهیم تا فکر کنید که چه اقداماتی را می توان برای توسعه صادرات و تولید انجام داد.

کد مطلب 3883975

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