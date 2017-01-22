سارق سیم برق معابر عمومی شهر ایلام دستگیر شد

سرهنگ حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: درپی دریافت اخبار متعدد و نیز شکایت اداره برق شهرستان ایلام مبنی بر وقوع چند فقره سرقت سیم برق کوچه ها و معابر عمومی شهر، مراتب در دستورکار واحدهای عملیاتی قرار گرفت.

سرپرست انتظامی شهرستان ایلام افزود: با همکاری خوب شهروندان و اداره برق شهرستان ایلام، مأموران توانستند سارق را که شبانه درحین انتقال مقادیری سیم برق بود را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: متهم با دیدن پلیس اقدام به فرار کرد که با تعقیب و گریز، مأموران توانستند خودرو را به محل مورد نظر هدایت و در یک عملیات غافلگیرانه آنرا متوقف و متهم را دستگیر کنند.

این مقام مسئول انتظامی یادآورشد: در این مأموریت، سارق دستگیر و مقادیر قابل توجهی سیم برق قطع شده از تیربرق های کوچه ها و معابر عمومی کشف شد.

وی با بیان اینکه متهم جهت سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد گفت: تحقیقات بیشتر برای شناسایی دیگر همدستان وکشف سرقتهای دیگر در دست بررسی است.

سرهنگ فتاحی در پایان با تشکر از همکاری خوب مردم ونیز اداره برق شهرستان ایلام با پلیس گفت: شهروندان گرامی به منظور پیشگیری از سرقت با مشاهده هرگونه رفتار مشکوک به ویژه در شبها، مراتب را ازطریق تلفن۱۱۰به پلیس اعلام کنند.