۱۰هزار نیرو جذب آموزش وپرورش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نخعی شب گذشته در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان که در سالن اجتماعات آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر برگزار شد، اظهار داشت: امروزه آموزش و پرورش نقش موثری در جامعه دارد و اگر به درستی به آن پرداخته نشود، جامعه دچار چالش می شود.

وی افزود: نیروی انسانی از فضای آموزشی مهمتر است و قرار است که در یک برنامه پنج ساله ده هزار معلم در استان جذب شوند و هم اکنون ۱۲۶۰۰ نفر نیروی انسانی با توجه به نسبت میانگین جمعیت در استان کمبود داریم.

وی گفت: تلاش می کنیم که مقدمات استقرار اداره کل آموزش و پرورش در جنوب استان سیستان و بلوچستان پیگیری شود.

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در خصوص اینکه با توجه به کمبود نیرو در آموزش و پرورش، چرا از عده ای از نیروهای این نهاد به صورت مامور در ادارات و پست های دیگر از جمله بخشداری ها و فرمانداری ها استفاده می شود، گفت: این یک فرصت است که معلمان در این پست ها هستند چون می توانند برای آموزش پرورش موثر باشند ولی تلاش می کنیم که از این به بعد این موارد کمتر شود.