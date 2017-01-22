تردد بیش از ۲۳ میلیون نفر از مرزهای کشور در ۱۰ ماه گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید صمدی در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات پلیس گذرنامه همزمان را برگزاری اربعین حسینی گفت: از اول محرم تا بیستم ماه صفر یک میلیون و ۶۸ هزار و ۲۴۴ گذرنامه برای زائران عتبات صادر شده بود این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عبارت بود از ۹۰۰ هزار و ۷۰۸ جلد گذرنامه رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.

وی افزود: برای ارائه خدمات سریع به زائران چاپ گذرنامه را در این مدت کاهش داده به گونه ای که زمان چاپ گذرنامه در موارد عادی ۷۲ ساعت و در موارد فوری با توجه به تقاضای شهروندان و مسافران به ۴۸ ساعت کاهش پیدا کرد.

صمدی افزود: در مراسم اربعین امسال ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۱۰۳ زائر از کشور خارج شدند که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد رشد ۳۷ درصدی خروج از کشور بودیم.

وی همچنین از تردد ۲۳ میلیون و ۹۲۹ هزار و ۷۱۸ تبعه خارجی و ایرانی در ۱۰ ماهه امسال خبر داد و افزود: از این میان ۱۵ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۸۲۰ تبعه ایرانی از مرزهای کشور تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تردد اتباع ایرانی ۱۶ درصد رشد داشته است.

رئیس پلیس گذرنامه ناجا همچنین از عملیاتی شدن شناسه فراگیر و کد یونیک به اتباع خارجی در هنگام ورود به کشور خبر داد و گفت: همانند ما ایرانی ها که دارای کد ملی هستیم برای اتباع خارجی نیز شناسه منحصربه فرد تحت عنوان فراگیر صادر می شود که این شناسه دارای اعداد ۱۶ رقمی شامل اطلاعات فرد تبعه خارجی است که هنگام ورود به کشور پس از ثبت مشخصات به وی ارائه می شود. اتباع خارجی می توانند از طریق این شناسه از کلیه خدمات در کشور ایران بهره مند شوند.

صمدی ادامه داد: با وارد کردن این شناسه در سامانه تمام اطلاعات فردی تبعه خارجی اعم از شماره گذرنامه، ساعت ورود به کشور و محل حضور ثبت می شود. تاکنون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تبعه خارجی که طی ماه های گذشته وارد کشور شده اند این شناسه ارائه شده است.