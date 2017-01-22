ممنوعیت دفن زباله در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفری اردبیل اجرا نشد

محمد خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هر دو هفته یکبار گارگروه مدیریت پسماند متذکر شد: با این وجود این طرح اجرایی نشده و در تمامی شهرهای اردبیل دفن زباله انجام میشود.
وی افزود: ما امیدواریم با راهاندازی کارخانه تولید کمپوست از زباله دفن زباله حداقل در اردبیل متوقف شود و در عین حال محل دفن مناسبی نیز در شهرهای دیگر تعبیه شود.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان با اشاره به ضرورت تغییر مکان دفن در خلخال و سرعین افزود: در هر دو شهر مکانیابی از محل مناسب دفن انجام شده است.
خداپرست به دفن زبالههای گرمی در مکان موقت اشاره و تاکید کرد: در روستاها نیز موضوع جمعآوری و دفن زباله با مشکل مواجه است و انتظار میرود بهبود وضعیت از سوی بخشداران، دهیاران و فرمانداران پیگیری شود.
وی به ضرورت اولویتبخشی به موضوع پسماند از سوی شهرداریها تاکید و اضافه کرد: در عین حال اعلام شده است که سوزاندن زباله ممنوع بوده و با مواردی که مشاهده میشود قویاً برخورد خواهیم کرد.
مدیرکل حفاظت از محیطزیست استان با تاکید به اینکه کارخانه تولید کمپوست و برق از زباله اردبیل مجوز زیستمحیطی خود را دریافت کرده است، تصریح کرد: امیدواریم متولیان نسبت به راهاندازی این واحد تولیدی در کوتاهمدت همت کنند.
وی در خصوص نحوه جمعآوری زباله در سطح شهر اردبیل نیز افزود: جمعآوری زباله به شکل مناسب انجام میشود و مشکلی در این خصوص مشاهده نشده است.
به گفته خداپرست شماره تماس ۱۵۴۰ شماره شکایات زیستمحیطی است و شهروندان میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کنند.
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