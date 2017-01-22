۱۵۰۰ عنوان کتاب در کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان قشم مهیا است

به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز شهنوازی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۴۳ فعالیت در پنج بخش ادبی، فرهنگی، هنری، علمی و اسلامی فعالیت دارند، اظهار داشت: کانون پرورش فکری مکانی مناسب جهت کشف و پرورش استعداد های دانش آموزان است که در محیطی شاد و مفرح، با دارا بودن کادر مجرب و با انجام فعالیت ها و کارگاه های مختلف، تحقق این هدف را هموار می سازد.

وی به فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان جزیره قشم اشاره کرد و افزود: با توجه به علاقه و استقبال دانش آموزان، کلاس های آموزشی کانون پرورش فکری این جزیره در بیش از هشت رشته از ابتدای سال تحصیلی جاری آغاز شده و بیش از ۱۵۰ عضو فعال در این فعالیت ها مشارکت دارند.

شهنوازی تصریح کرد: نمایش خلاق، پرورش خیال، کارگاه ادبی، نوشتن خلاق، طراحی، نقاشی، خوشنویسی و سفالگری از جمله مهمترین برنامه ها و کارگاه های در حال اجرا در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قشم است.

مسئول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قشم به برگزاری کلاس های قصه گویی نیز اشاره و اذعان داشت: با هماهنگی آموزش وپرورش شهرستان قشم ،کارگاه آموزش قصه گویی و داستان نویس مخصوص مربیان و معاونین پرورشی و جلسات قصه گویی در مدارس قشم با مشارکت بیش از یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز مدارس قشم از طرف این کانون به اجرا درآمده است.

شهنوازی ادامه داد: کتابخانه کانون پرورش فکری با هشت هزار جلد و بیش از یک هزار و۵۰۰ عنوان کتاب، محلی غنی را برای مطالعه و کتابخوانی دانش آموزان فراهم آورده است.