به گزارش خبرگزاری مهر، «آرمن نازاریان» یکی از قهرمانان پیشین کشتی جهان که از نزدیک شاهد پیکارهای جام تختی بود با بیان این مطلب افزود: امسال همراه با تیم بلغارستان در رقابت های جام تختی حضور داشتم. با ترکیبی از کشتی گیران جوان در جام تختی به میدان رفتیم، چون هدفگذاری ما المپیک ۲۰۲۰ است و باید بتوانیم تیم خوبی را از حالا برای آن مسابقات مهیا کنیم.

دارنده ۲ مدال طلای المپیک تصریح کرد: به نظرم با توجه اینکه سال پس از المپیک است، اکثر تیم ها جهت پوست اندازی با ترکیبی جوان پای در رقابت ها گذاشتند. البته چند کشتی گیر مطرح نیز در مسابقات حضور داشتند و در مجموع می توان سطح کمی و کیفی مسابقات را مناسب ارزیابی کرد.

دارنده سه مدال طلای جهان در پایان با اشاره به اینکه با توجه به روابط خوب فدراسیون کشتی ایران و بلغارستان خاطرنشان کرد: ایران در حال حاضر برنامه های خوبی برای توسعه کشتی در سراسر دنیا دارد. همچنین هدفگذاری و برنامه های مناسبی نیز برای حفظ همیشگی کشتی در المپیک تدوین و مشخص کرده است.