به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان‌نواز در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد از مراکز عرضه در خراسان شمالی اظهار داشت: استاندارد این استان اخیراً علیه هشت واحد صنفی به دلیل عرضه محصولات غیراستاندارد اعلام‌جرم کرده است.

مهمان‌نواز افزود: کالاهای بدون علامت استاندارد مشاهده‌شده در سطح بازار شامل یخچال، بخاری، کولرگازی و مواد غذایی بوده است.

وی اجباری بودن استاندارد کالاهای کشف‌شده از هشت واحد صنفی در استان را برشمرد و تصریح کرد: بر اساس ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد ایران تولید، تمرکز، توزیع و فروش بدون علامت استاندارد جرم است.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی بیان کرد: همچنین تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی بر این موضوع صراحت دارد.

مهمان‌نواز گفت: به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و پیشگیری از جعل نشان استاندارد بر روی کالاها، شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت علامت استاندارد کالاهای تولید داخل اطمینان حاصل کنند و با ارسال کد ۱۰ رقمی کالا به این سامانه می‌توانند اطلاعاتی شامل اعتبار پروانه، فرآورده، تاریخ اعتبار، استان واحد تولیدی، شهرستان محل تولید نوع استاندارد و وضعیت پروانه کسب کنند.