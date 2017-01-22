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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی خبر داد:

اعلام‌جرم علیه ۸ واحد صنفی توسط اداره کل استاندارد خراسان شمالی

اعلام‌جرم علیه ۸ واحد صنفی توسط اداره کل استاندارد خراسان شمالی

بجنورد- مدیرکل استاندارد خراسان شمالی گفت: این اداره کل علیه هشت واحد صنفی این استان اعلام‌جرم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد خراسان شمالی، فهیمه مهمان‌نواز در جریان بازرسی کارشناسان استاندارد از مراکز عرضه در خراسان شمالی اظهار داشت: استاندارد این استان اخیراً علیه هشت واحد صنفی به دلیل عرضه محصولات غیراستاندارد اعلام‌جرم کرده است.

مهمان‌نواز افزود: کالاهای بدون علامت استاندارد مشاهده‌شده در سطح بازار شامل یخچال، بخاری، کولرگازی و مواد غذایی بوده است.

وی اجباری بودن استاندارد کالاهای کشف‌شده از هشت واحد صنفی در استان را برشمرد و تصریح کرد: بر اساس ماده ۹ قانون سازمان ملی استاندارد ایران تولید، تمرکز، توزیع و فروش بدون علامت استاندارد جرم است.

مدیرکل استاندارد خراسان شمالی بیان کرد: همچنین تبصره ۳ ماده ۵۹ قانون نظام صنفی بر این موضوع صراحت دارد.

مهمان‌نواز گفت: به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده متخلفان و پیشگیری از جعل نشان استاندارد بر روی کالاها، شهروندان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ از صحت علامت استاندارد کالاهای تولید داخل اطمینان حاصل کنند و با ارسال کد ۱۰ رقمی کالا به این سامانه می‌توانند اطلاعاتی شامل اعتبار پروانه، فرآورده، تاریخ اعتبار، استان واحد تولیدی، شهرستان محل تولید نوع استاندارد و وضعیت پروانه کسب کنند.

کد مطلب 3884058

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