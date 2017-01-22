روبات هایی با توانایی ردیابی انسان در مناطق بحران زده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، محققان پوسته ای نازک با قابلیت ردیابی گرما ساخته اند که می تواند کوچکترین تغییر دما را ردیابی کند. این ورقه نازک با الهام از حسگرهای موجود در پوست مار و مکانیسم این حیوان برای شناسایی طعمه های خود ساخته شده است.

محققان پیش بینی می کنند این فناوری در روبات های جستجوگر و ناجی به کار رود. به این ترتیب شناسایی انسان در مناطقی که دچار بحران می شوند، آسانتر خواهد بود.

رافائل دی جیاکومو و همکارانش درموسسه فدرال فناوری سوئیس این پوسته را ساخته اند. ورقه نازک با قابلیت شناسایی گرما در حقیقت یک فیلم انعطاف پذیر و شفاف با پوشش پکتین است که می توان اطراف بخش های مکانیکی روبات را با آن پوشاند.

این گروه با ریختن محلول پکتین در قالب، ترکیب آن با کلرید کلسیم و سپس حرارت دادن آن نوعی پوست جدید برای روبات ها ساخته اند.