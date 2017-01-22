به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد طی سخنانی اظهار داشت: پیش‌بینی درباره نتایج نشست «آستانه» زود است.

بر اساس این گزارش، وی در همین ارتباط ادامه داد: مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستانه» قزاقستان، گام مهمی محسوب می شود؛ با این وجود، در حال حاضر نمی توان نتایج آن را پیش بینی کرد.

گفتنی است، دی میستورا امروز یکشنبه با وزیر خارجه قزاقستان در خصوص مذاکرات آستانه گفتگو کرد.

وی پیشتر نیز با نمایندگان هیأت روسی در مذاکرات آستانه گفتگو کرده بود. این مذاکرات قرار است از فراد در شهر آستانه آغاز شود.