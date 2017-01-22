ماشین سازی در غیاب کاخا و گردانی به دیدار صبا می رود

به گزارش خبرنگار مهر، گردانی مدافع چپ با تجربه و کاپیتان تیم به همراه کاخا یکی از بهترین های ماشین سازی در فصل جاری با دریافت کارت زرد در بازی با گسترش فولاد، سه اخطاره شدند و مصاف حساس با صبا را از دست دادند.

بر اساس اعلام فرهاد کاظمی، در لیست ۱۸ نفره سبزقباها برای حضور در دیدار برابر صبا نام محمد امین حاج محمدی بازیکن جدید این تیم که به تازگی از استقلال تهران راهی ماشین سازی شده است دیده می شود.

بر اساس فهرست اعلامی کاظمی، مانوئل فرناندز، سید مهدی اسلامی، ادسون هنریکه، بهمن کامل، احمد کامدار، پیام صادقیان، امین قاسمی نژاد، امین حاجی محمدی، فردین عابدینی، شهاب زاهدی، محمد رحمتی، مرتضی محفوظی، علی دیندار، حامد پاکدل، سعید مهری، حسین ابراهیمی، حمیدرضا علی عسگری و سعید قائدی فر در بازی با صبا حضور دارند.

دیدار دو تیم ماشین سازی تبریز و صبا قم با قضاوت حمید حاج ملک برگزار می شود. حمید حاج ملک را در این دیدار محمدرضا ابوالفضلی و حمید غمزه به عنوان کمک های اول و دوم همراهی خواهند کرد و همچنین کمیل غلامی داور چهارم و ابوطالب طاهریان به عنوان ناظر داوری این دیدار انتخاب شده اند.

گفتنی است دیدار تیم های ماشین سازی تبریز و صبای قم از چارچوب بازی های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه در استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.