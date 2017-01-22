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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۳

رئیس تبلیغات اسلامی تنگستان خبر داد؛

احداث ۵ خانه عالم خیرساز در تنگستان

احداث ۵ خانه عالم خیرساز در تنگستان

بوشهر - رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تنگستان از احداث پنج خانه عالم خیرساز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل بحرینی گفت: به همت مردم خداجوی و مؤمن شهرستان تنگستان، ۵ باب خانه عالم در حال ساخت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تنگستان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هزینه ساخت این خانه‌های عالم توسط مردم تأمین شده است.

وی افزود: این خانه‌ها در روستاهای زیراهک، باغک جنوبی، گورک، بنیون و انبارک قرار دارد که هم زمین آنها توسط مردم اهداء شده و هم مردم ۵۰ درصد از هزینه ساخت را تأمین و احداث کردند.

حجت‌الاسلام بحرینی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده در سال جاری برای ۲ باب از این خانه های عالم اعتبار جذب شده است.

کد مطلب 3884084

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