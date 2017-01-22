احداث ۵ خانه عالم خیرساز در تنگستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی استان بوشهر، حجت‌الاسلام ابوالفضل بحرینی گفت: به همت مردم خداجوی و مؤمن شهرستان تنگستان، ۵ باب خانه عالم در حال ساخت است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تنگستان در ادامه سخنان خود اظهار داشت: هزینه ساخت این خانه‌های عالم توسط مردم تأمین شده است.

وی افزود: این خانه‌ها در روستاهای زیراهک، باغک جنوبی، گورک، بنیون و انبارک قرار دارد که هم زمین آنها توسط مردم اهداء شده و هم مردم ۵۰ درصد از هزینه ساخت را تأمین و احداث کردند.

حجت‌الاسلام بحرینی اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده در سال جاری برای ۲ باب از این خانه های عالم اعتبار جذب شده است.