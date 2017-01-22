تداوم ماجراجویی ریاض در یمن؛ آل سعود درصدد خروج آبرومندانه از جنگ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: قریب به دو سال پیش عربستان سعودی با تشکیل یک ائتلاف متشکل از برخی کشورهای عربی، تجاوز نظامی گسترده‌ای را علیه مردم بی‌دفاع و بی‌گناه یمن کلید زد. مسئولان رژیم سعودی از همان روز اول تجاوز نظامی به یمن ضمن طرح ادعای مشروع بودن عملیات خود، در اظهاراتی تعجب برانگیز و مضحک مدعی شدند که در راستای حمایت از منافع مردم یمن دست به اقدام نظامی در این کشور زدند. این در حالی است که در طول حدود دو سال گذشته بخش عمده‌ای از حملات وحشیانه جنگنده‌های سعودی به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های یمن انجام شده است.

در طول مدتی که از حملات وحشیانه رژیم سعودی و هم‌پیمانان آن به مردم بی دفاع یمن می گذرد، حدود ۱۵ هزار یمنی شهید و هزاران تَن دیگر به شدت زخمی شده اند. سعودیها در حملات ددمنشانه به یمن از تمامی تسلیحات موجود در نزد خود از جمله بمب های خوشه ای ساخت انگلیس بهره برداری کردند. حملات رژیم سعودی با سکوت سنگین جامعه بین الملل آغاز و با همین سکوت نیز در حال حاضر تداوم می یابد. این در حالی است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری در سراسر منطقه و جهان بارها و طی گزارش های متعدد، نسبت به وخامت اوضاع انسانی در یمن به دنبال حملات سعودیها، هشدار جدی داده اند.

شدت تخریب زیرساخت های یمن در این حملات به حدی است که بسیاری از کارشناسان هزینه بازسازی آنها را چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می کنند در طول این مدت، بسیاری از تأسیسات حیاتی و همچنین زیرساخت های یمن در حملات رژیم سعودی تخریب شدند. شدت تخریب زیرساخت های یمن در این حملات به حدی است که بسیاری از کارشناسان هزینه بازسازی آنها را چیزی حدود ۵۰ میلیارد دلار برآورد می کنند. از سوی دیگر، تحریم های اقتصادی عربستان سعودی و همچنین هم پیمانان آن در شورای همکاری خلیج فارس علیه مردم یمن، تاکنون خسارت های جبران ناپذیری را به آنها چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ انسانی، وارد آورده است.

واقعیت این است که عربستان سعودی در طول دو سال گذشته به هیچ وجه موفق به تحقق خواسته های خود از تجاوز نظامی به یمن نشد. سعودیها گمان می کردند که در فرصت کوتاهی می توانند با حملات وحشیانه به مناطق مختلف یمن، قدرت نظامی «أنصارالله» را تضعیف کنند و پس از آن، زمینه های بازگشت «منصور هادی» رئیس جمهوری مستعفی و فراری یمن به این کشور را فراهم آورند. با این حال، شاهد آن بودیم که ریاض نه تنها قادر به تضعیف أنصارالله نبود، بلکه از قدرت موشکی آن و شدت حملات موشکی این گروه به شهرهای مرزی خود شوکه شد. رژیم سعودی حتی موفق به تسلط کامل بر استان «عدن» که از اهمیت استراتژیک بالایی نیز برخوردار است، نشد.

سعودیها پس از ناامید شدن از تضعیف قدرت أنصارالله و همچنین بازنشاندن هادی بر کرسی قدرت در یمن، تلاش کردند تا از طریق تشدید حملات وحشیانه خود به این کشور همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی، یمنی ها را در مقابل أنصارالله قرار دهند؛ به گونه ای که مردم یمن به نیابت از ریاض مانع از تداوم عملیات نظامی أنصارالله علیه نظامیان سعودی و مزدوران آن در شهرهای مرزی شوند. با این حال، ریاض در این زمینه نیز همچون گذشته دچار اشتباه محاسباتی شد و نتوانست هدفی را که دنبال می کند، محقق سازد. مردم یمن با وجود شهدای بسیار زیادی که در مقابله با رژیم سعودی دادند، باز هم حاضر نشدند دست از حمایت جنبش «أنصارالله» کشیده و به نوعی پشت آن را خالی کنند.

بروس رایدل: ثروتمندترین کشور عربی به فقیرترین کشور عربی یورش برد و در این میان، جامعه جهانی هیچ گامی را در راستای حمایت از غیرنظامیان انجام نداد در همین ارتباط، «بروس رایدل» تحلیلگر سابق امور خاورمیانه در سازمان سیا در خصوص شکست عربستان سعودی در تحقق اهداف خود در یمن، می نویسد: «واقعیت این است که ثروتمندترین کشور عربی به فقیرترین کشور عربی یورش برد و در این میان، جامعه جهانی هیچ گامی را در راستای حمایت از غیرنظامیان انجام نداد». وی همچنین افزود: «در این میان، ایالات متحده آمریکا و انگلیس جنگ علیه یمن را برای سعودیها تسهیل کردند. بسیاری از جنگنده های پیشرفته و تسلیحات گوناگون توسط دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به عربستان واگذار شد. با تمام این‌ها، عربستان سعودی موفق به هیچیک از اهداف خود از حمله نظامی به یمن نشد».

در حال حاضر، کار به جایی رسیده است که سعودیها، خود نیز قادر به طرح ادعای موفقیت عملیات «طوفان قاطعانه» در یمن نیستند. آنها به خوبی می دانند که این عملیات نتوانسته اهداف مورد نظر آنها را تأمین کند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه رژیم سعودی در حال حاضر به دنبال یافتن یک پایان آبرومندانه برای جنگ علیه یمن می‌گردد؛ پایانی که بتواند به وسیله آن بر دو سال جنایت جنگی علیه یک ملت بی دفاع و بی گناه سرپوش بگذارد.

از سوی دیگر، این احتمال نیز وجود دارد که حملات سعودیها به یمن تا زمان بروز یک فاجعه انسانی تمام عیار در این کشور ادامه یابد. به نظر می رسد که عربستان سعودی سیاست تشدید حملات نظامی را به صورت موازی با تشدید تحریم های اقتصادی علیه مردم یمن، در دستور کار خود قرار داده تا پس از نابودی کامل زیرساخت های یمن، گسترش قحطی و گرسنگی، سوءتغذیه و شیوع امراض و مرگ و میر در این کشور، یمنی‌ها به راحتی تسلیم خواسته های نامشروع مسئولان ریاض شوند. البته این احتمال، بعید هم به نظر نمی رسد، چراکه در شرایط کنونی بسیاری از نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بین المللی به این مسأله اذعان دارند که یمن در آستانه مواجهه با یک فاجعه انسانی بی‌سابقه است؛ فاجعه‌ای که سعودیها بی‌صبرانه انتظار تحقق آن را می‌کشند و درست به همین دلیل است که با وجود شکست مفتضحانه، همچنان به حملات خود به یمن ادامه می دهند.

آل سعود پس از متحمل شدن شکست سنگین در «حلب» سوریه و تار و مار شدن مزدورانش در این شهر، در حال انتقال بخشی از تروریستها از سوریه به یمن است علاوه بر آنچه که ذکر شد، برخی از اخبار حاکی از آن هستند که عربستان سعودی پس از متحمل شدن شکست سنگین در شهر «حلب» سوریه و تار و مار شدن مزدورانش در این شهر توسط ارتش و نیروهای مقاومت سوری، در حال انتقال بخشی از تروریست های تکفیری از سوریه به یمن است. سعودیها قصد دارند از این طریق، ضمن تقویت گروه تروریستی ـ تکفیری القاعده در نقاط مختلف یمن، قدرت انصارالله را تضعیف کنند. در واقع، به نظر می رسد که این اقدام، آخرین حربه سعودیها برای شکست جنبش أنصارالله و کمیته های مردمی یمن باشد. البته اعزام بخشی از تروریست ها از حلب به یمن، فی نفسه حاکی از عجز و ناتوانی سعودیها در تکیه بر قدرت کنونی خود برای مقابله با نیروهای یمنی است.

در هر صورت، در شرایط کنونی عربستان سعودی تنها راه نجات خود از باتلاق یمن را در سیاست های آینده «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا جستجو می کند. ریاض امیدوار است تا دولت جدید آمریکا حمایت های نظامی و تسلیحاتی بیشتری از آن در جنگ یمن به عمل آورد. باید منتظر ماند و دید که آیا ترامپ خود را وارد بازی شکست خورده ریاض خواهد کرد یا نه.