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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

سرپرست تیم ماشین سازی به مهر خبر داد:

کارت بازی بازیکن جدید سبزقباهای تبریزی صادر شد

کارت بازی بازیکن جدید سبزقباهای تبریزی صادر شد

تبریز - کارت بازی محمد امین حاج محمدی مدافع جدید تیم فوتبال ماشین سازی تبریز صادر شد.

علی خاکزاد سرپرست تیم فوتبال ماشین سازی تبریز امروز در گفتگو با مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پس از پیگیری های نماینده باشگاه در فدراسیون فوتبال، کارت بازی امین حاج محمدی صادر شد.

وی ادامه داد: حاج محمدی در تمرینات دو روز گذشته تیم حضور داشته و در صورت صلاحدید کادرفنی می تواند در دیدار برابر صبا به میدان برود.

دیدار تیمهای ماشین سازی تبریز و صبای قم از چارچوب بازی های هفته هجدهم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۴ امروز یکشنبه در استادیوم هفتاد هزار نفری یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3884094

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