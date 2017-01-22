بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد شاعری پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از جهاد کشاورزی نکا بابیان اینکه طرح تنفس جنگل در دستور کار قرارگرفته است، گفت: از سال سوم برنامه ششم توسعه، بهره‌برداری تجاری و صنعتی ممنوع شده و تمدید قرارداد نخواهد شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح‌های جدید جنگل‌داری به مزایده گذاشته نمی‌شود، ادامه داد: در برنامه ششم توسعه ضریب حفاظت از منابع طبیعی با افزایش نیروهای یگان حفاظت و تجهیزات از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته است.

شاعری بابیان اینکه عملیات حفاظت از حوزه‌های آبخیزداری در سطح ۱۰ میلیون هکتار و سالانه ۳۰۰ هزار هکتار عملیات بیابان‌زدایی باید انجام شود، افزود: حمایت از تولیدات ارگانیک و کشت گیاهان دارویی در دستور کار قرارگرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تأخیر در پرداخت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشمول دیرکرد می‌شود، گفت: بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود و در صورت تأخیر مشمول دیرکرد خواهد شد.

وی بابیان اینکه اگر امنیت غذایی نباشد هر اقدامی برای توسعه کشور بی‌فایده است، اظهار کرد: مهم‌ترین چالش آینده کشورها آسیب دیدن از امنیت غذایی است.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی در شرایط رکود سایر بخش‌ها توانسته موفق عمل کند به‌گونه‌ای که در سال گذشته به رشد پنج درصدی دست‌یافته و پیش‌بینی می‌شود امسال به ۶ درصد برسد که این دستاورد حاصل تلاش کشاورزان، محققان و مدیران بخش کشاورزی است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه تمام تلاش ما بر این است در حوزه قانون‌گذاری مواردی به تصویب برسد که به نفع کشاورزان و بخش کشاورزی باشد، بیان کرد: در برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی احکامی آمده است که در راستای افزایش و بهبود تولید است که در بعد از انقلاب بی‌نظیر است.

شاعری با تأکید بر اینکه سالانه باید ۶۰۰ هزار هکتار آبیاری قطره‌ای به مرحله اجرا برسد، گفت: کل سطح آبیاری قطره‌ای کشور در حال حاضر ۱.۴ میلیون هکتار است و تا ۵ سال آینده سه میلیون هکتار آبیاری نوین در کشور انجام خواهد شد که تحول عظیمی در بخش کشاورزی به وجود می‌آورد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم توسعه حمایت از صندوق سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد هفت درصد کل سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به این صندوق اختصاص یابد که حدود دو هزار میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه می‌شود و ۲۰ درصد سرمایه این صندوق هم به صادرات محصولات کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند.

شاعری اضافه کرد: بهای خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید هرچه سریع‌تر پرداخت شود و در صورت تأخیر مشمول دیرکرد خواهد شد.

وی در پایان گفت: توسعه صنایع تبدیلی و کنترل واردات از برنامه‌های مهم کمیسیون کشاورزی در برنامه ششم توسعه است و وزارت جهاد کشاورزی گام‌های خوبی درزمینهٔ کنترل واردات برنج و تثبیت قیمت این محصول برداشته است.