۶۲ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید در شاهرود پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی تعطیل و یا در شرف تعطیلی یکی از کارهای ارزشمند دولت است، ابراز داشت: بیش از ۳۰۰ واحد در سایت بهین یاب ثبت نام کردند و بیشترین پرداخت تسهیلات از نظر تعداد به بخش کشاورزی و از نظر مبلغ به صنایع اختصاص یافته است.

وی از آغاز به کار بخش قابل توجهی از واحدهای تعطیل شاهرود در پی دریافت تسهیلات سایت بهین یاب خبر داد و گفت: طی بازدیدهایی که در چندین مرحله از این واحدها صورت گرفت رضایتمندی کارگران و کارفرما را شاهد بودیم.

تحقق ۶۲ درصد تعهد اشتغال زایی صندوق کارآفرینی در شاهرود

فرماندار شاهرود با تاکید بر اینکه باید به دنبال سرمایه گذار باشیم و موظفیم تا سهم شهرستان را از پرداختی ها پیگیری کنیم، ابراز داشت: صندوق کارآفرینی امید از ۲۱۸طرح اشتغال زایی مورد نظر در شاهرود، ۲۱۰مورد را که معادل ۶۲درصد بوده محقق کرده است.

هاشمی با بیان اینکه قانون را باید به نفع مردم تفسیر کرد، گفت: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شهرستان مانند یک جنگ است که همه مسئولان دستگاه های اجرای باید در آن مشارکت جدی داشته باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد تاکید است، افزود: واحدها و شرکت های شاهرود باید محصولات و مایحتاج خود را داخل شهرستان تهیه کنند چراکه معتقدیم اگر به دنبال رونق اقتصادی هستیم باید از صنعت داخل حمایت کنیم.

اختصاص ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی شاهرود

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان شاهرود نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموع پرداخت تسهیلات در بخش کشاورزی استان سمنان بیش از ۸۸میلیارد تومان است که ۱۶میلیارد و ۳۲۰میلیون تومان آن سهم شاهرود است، ابراز داشت: سهم شاهرود ۱۸ درصد است.

محمدرضا قاسمی در ادامه تصریح کرد: بخش عمده ای از این اعتبارات به صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی پرداخت شده است که در این بین در شهرستان گرمسار واحدهای تولیدی بزرگ این موارد را دریافت و در شاهرود تنها دو واحد بزرگ از این تسهیلات استفاده کرده اند.

وی افزود: از مجموع ثبت نام و معرفی شدگان ۷۰میلیارد تومان به ۲۲۰ واحد پرداخت شد که در واقع ۳۳.۳ درصد یا یک سوم از معرفی شده ها به مرحله عقد قرار داد و پرداخت تسهیلات رسیده اند.

۴۷۰واحد صنعتی شاهرود در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند

رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت شاهرود نیز در این جلسه با بیان اینکه ۴۷۰واحد صنعتی استان سمنان در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند، ابراز داشت: از این تعداد ۱۲۰واحد مربوط به سمنان، ۱۶۷واحد گرمسار، مهدیشهر ۲۴واحد، سرخه ۱۷واحد، دامغان ۴۲واحد و در شاهرود هم ۹۰واحد و میامی نیز سه واحد در سامانه بهین ثبت نام یاب کردند.

جواد تولایی همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات به ۱۶۰واحد صنعتی استان سمنان، افزود: در این بین سمنان ۴۸واحد، دامغان ۱۴واحد، مهدیشهر با شش واحد، آرادان یک واحد، گرمسار ۵۹واحد، سرخه چهار واحد و شاهرود ۲۸واحد تعداد پرداختی ها را در سطح استان به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: ۴۵میلیارد تومان از مصوب ۱۳۱میلیارد تومان حدود ۳۰درصد در حوزه صنعت و معدن پرداخت شده است که باید چاره ای اندیشه شود که در این حوزه پرداختی ها افزایش پیدا کند.