یادواره شهدای انقلاب اسلامی ورامین باحضور حسن عباسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم تا دوازدهم بهمن ماه به عنوان هفته استقبال از دهه مبارک فجر نامگذاری شده و برنامه های ویژه ای در شهرستان ها و نقاط مختلف کشور برگزار می شود.

یادواره شهدای انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با حضور مسئولان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم مومن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد، جمعه هشتم بهمن ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار می شود.

سخنران ویژه این مراسم، حسن عباسی استراتژیست و تحلیلگر مسایل سیاسی بوده که درباره نفوذ و وظیفه و رسالت مردم در عصر حاضر سخنرانی خواهد کرد.

محمد علی کاشفی فرمانده پایگاه شهید جعفرجو شهرستان ورامین اظهار داشت: یادواره شهدای انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پایگاه شهید جعفر جو برگزار می شود.

وی با تأکید بر این نکته که یادواره شهدای انقلاب اسلامی زمینه ساز ورود به ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود، افزود: بسط و گسترش فرهنگ شهید و شهادت از جمله اهداف برگزاری مراسم یادواره شهدای انقلاب است.