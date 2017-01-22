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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

در هفته استقبال از دهه مبارک فجر؛

یادواره شهدای انقلاب اسلامی ورامین باحضور حسن عباسی برگزار می شود

یادواره شهدای انقلاب اسلامی ورامین باحضور حسن عباسی برگزار می شود

ورامین-مراسم یادواره شهدای انقلاب اسلامی با حضور حسن عباسی در مسجد صاحب الزمان(عج) ورامین برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم تا دوازدهم بهمن ماه به عنوان هفته استقبال از دهه مبارک فجر نامگذاری شده و برنامه های ویژه ای در شهرستان ها و نقاط مختلف کشور برگزار می شود.

یادواره شهدای انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با حضور مسئولان، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم مومن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد، جمعه هشتم بهمن ماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد صاحب الزمان(عج) برگزار می شود.

سخنران ویژه این مراسم، حسن عباسی استراتژیست و تحلیلگر مسایل سیاسی بوده که درباره نفوذ و وظیفه و رسالت مردم در عصر حاضر سخنرانی خواهد کرد.

محمد علی کاشفی فرمانده پایگاه شهید جعفرجو شهرستان ورامین اظهار داشت: یادواره شهدای انقلاب اسلامی شهرستان ورامین با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پایگاه شهید جعفر جو برگزار می شود.

وی با تأکید بر این نکته که یادواره شهدای انقلاب اسلامی زمینه ساز ورود به ایام الله دهه مبارک فجر خواهد بود، افزود: بسط و گسترش فرهنگ شهید و شهادت از جمله اهداف برگزاری مراسم یادواره شهدای انقلاب است.

کد مطلب 3884116

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