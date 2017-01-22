والیبال بانوان آینده خوبی دارد/ به سطح فنی حریفان نمی اندیشم

به گزارش خبرنگار مهر، «مایدا چیچیچ» در حاشیه تمرین امروز تیم ملی والیبال بانوان در جمع خبرنگاران افزود: هیچ وقت به سطح فنی یک تورنمنت یا حریفان ایران فکر نمی کنم. تنها به تیم ایران و روش های افزایش توانایی بازیکنان فکر می کنم تا با آمادگی بیشتری در رقابت های پیش رو شرکت کنیم.

سرمربی تیم ملی والیبال بانوان با بیان اینکه نکته مثبت بازیکنان ایران انگیزه بسیار بالا برای تمرین است، گفت: اکثر کادر فنی دو تیم ملی بزرگسالان و نوجوانان مشترک هستند و روزانه ۸ ساعت با بازیکنان تمرین می کنند. البته برای نوجوانان از دو مربی دیگر هم کمک می گیریم.

مایدا در پاسخ به این سوال که آیا لیگ برتر را رصد می کند و انتخاب بازیکنان برای تیم ملی بر چه اساسی است، گفت: من تمامی دیدارهای لیگ برتر را رصد می کنم. یا خودم در مسابقات حضور دارم و یا آنالیزور تیم گزارش آنان را برایم تهیه می کند. البته فیلم تمامی بازی ها را نیز در اختیار داریم. بازیکنان دعوت شده به تیم ملی بهترین های لیگ برتر هستند و از این نظر شک نداشته باشید.

وی در پاسخ به این سوال که نظرتان درباره روند انتخاب سرمربی تیم ملی مردان چیست، گفت: مطمئنم که رئیس فدراسیون بهترین گزینه را انتخاب خواهد کرد، زیرا به وی ایمان دارم.

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان درباره تمرینات این تیم که خود را برای رقابت های قهرمانی آسیا آماده می کند، گفت: به این تیم افتخار می کنم. تمرینات آنان از دو ماه پیش در حالی آغاز شد که بسیاری از این بازیکنان تمرین و مسابقه در طول عمر خود نداشتند، اما از نظر فیزیک بدنی در شرایط بسیار خوبی بودند. در مدت تمرینات دو ماهه از آنان رضایت کامل دارم.

وی درباره بازیکنان تیم ملی والیبال نوجوانان دختر به مربیان ایرانی سفارش کرد که آنان از نظر فیزیکی در شرایط بسیار خوبی هستند و مربیان ایرانی باید توجه بیشتری از نظر تکنیکی و فنی به این بازیکنان داشته باشند.

مایدا تاکید کرد: در مسابقات قهرمانی نونهالان کشور که با حضور ۸۰ تیم در رامسر برگزار شد؛ ۵۰ بازیکن انتخاب کردم که یک ماه دیگر تمرینات این تیم آغاز می شود. بازیکنانی که بین ۱۸۵ تا ۱۹۵ سانت قد دارند و برای آینده والیبال ایران بازیکنان بسیار خوبی خواهند شد.

تیم ملی والیبال بانوان تمرینات آماده سازی خود را برای حضور در رقابت های انتخابی جهان در منطقه آسیایی مرکزی از یکم بهمن ماه آغاز کرده است.