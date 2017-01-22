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۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۰

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی:

گفتگوهای فرهنگی ایران وجهان عرب درعرصه دیپلماسی علمی کشورموثر است

گفتگوهای فرهنگی ایران وجهان عرب درعرصه دیپلماسی علمی کشورموثر است

مشهد ـ معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب یک کاربرد فرهنگی در عرصه دیپلماسی علمی کشور است که در این زمینه موثر واقع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین هاشمی صبح یکشنبه در کمیسیون علمی گفتگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: برای ایجاد تمدن جدید اسلامی چاره ای جز گفتگو و همکاری بین ایران و جهان عرب نیست.

وی ادامه داد: گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب یک کاربرد فرهنگی در عرصه دیپلماسی علمی کشور است که در این زمینه موثر واقع می شود و تاکنون آثار مناسب و خوبی داشته است.

 معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه ایران و جهان عرب، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و عقاید مشترک دارند، افزود: متاسفیم با وجود همه این مشترکات، کسانی که نمی خواهند ایران و جهان عرب با یکدیگر همکاری داشته باشند در این امر موفق بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: دانشمندان بزرگی مثل فارابی و بیرونی که همگی ایرانی و برخاسته از فرهنگ اسلامی بودند، آثار خود را به زبان عربی نگاشته اند و اشعار بسیاری نیز از شاعران فارسی زبان وجود دارد که در آن مصرع ها و ادبیات عربی به چشم می خورد که آن ها را ملمع می گویند و این همه نشان از ارتباط میان فرهنگ ایرانی و عربی دارد.

هاشمی به فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه گفتگوهای بین ادیانی و نیز گفتگوهای فرهنگی با ملل مختلف اشاره کرد و گفت: باید به جایی برسیم که فرهنگ اسلامی برای ما ملاک باشد و نگوئیم که این اثر را یک فارسی زبان و آن اثر را یک عرب زبان نوشته است.


 

کد مطلب 3884128

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