گفتگوهای فرهنگی ایران وجهان عرب درعرصه دیپلماسی علمی کشورموثر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین هاشمی صبح یکشنبه در کمیسیون علمی گفتگوهای فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: برای ایجاد تمدن جدید اسلامی چاره ای جز گفتگو و همکاری بین ایران و جهان عرب نیست.

وی ادامه داد: گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان عرب یک کاربرد فرهنگی در عرصه دیپلماسی علمی کشور است که در این زمینه موثر واقع می شود و تاکنون آثار مناسب و خوبی داشته است.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با بیان اینکه ایران و جهان عرب، تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و عقاید مشترک دارند، افزود: متاسفیم با وجود همه این مشترکات، کسانی که نمی خواهند ایران و جهان عرب با یکدیگر همکاری داشته باشند در این امر موفق بوده اند.

وی خاطرنشان کرد: دانشمندان بزرگی مثل فارابی و بیرونی که همگی ایرانی و برخاسته از فرهنگ اسلامی بودند، آثار خود را به زبان عربی نگاشته اند و اشعار بسیاری نیز از شاعران فارسی زبان وجود دارد که در آن مصرع ها و ادبیات عربی به چشم می خورد که آن ها را ملمع می گویند و این همه نشان از ارتباط میان فرهنگ ایرانی و عربی دارد.

هاشمی به فعالیت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در زمینه گفتگوهای بین ادیانی و نیز گفتگوهای فرهنگی با ملل مختلف اشاره کرد و گفت: باید به جایی برسیم که فرهنگ اسلامی برای ما ملاک باشد و نگوئیم که این اثر را یک فارسی زبان و آن اثر را یک عرب زبان نوشته است.





