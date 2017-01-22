برخورد قانونی با ۴۱۲ مورد ازکاربری های غیر مجاز کشاورزی در زنجان

جمال انصاری ظهر یکشنبه درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: واگذاری ۳۹۳ هکتار از اراضی ملی برای اجرای طرحهای کشاورزی و ۱۱۳ هکتار برای اجرای طرحهای غیر کشاورزی در طول سالهای ۹۲و۹۵ انجام شده است.

وی اظهار کرد: اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان زنجان در سالجاری انجام شد است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت:رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات در بیش از ۷ هزار هکتار و انجام مقدمات لازم برای انجام آن در سطح ۴۰ هزار هکتار از اراضی استان زنجان در سالجاری انجام شده است.

انصاری تاکید کرد:الکترونیکی کردن فرآیند در خواست تغییر کاربری و واگذاری اراضی ملی از شهریورماه سال جاری انجام شده است.

وی افزود: پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز اراضی کشاورزی با راه اندازی سامانه ۱۳۱ و انجام فعالیتهای متعدد ترویجی و آموزشی انجام می شود.

مدیر اموراراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تصریح کرد: برخورد قانونی و قاطع با تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی کشاورزی به تعداد ۴۱۲ مورد در ۸۱۷ هکتار انجام شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی استان نسبت به سال های گذشته کاهش چشمگیری داشته و در حال حاضر مراجعه برای اخذ مجوز تغییر کاربری در استان افزایش قابل توجهی داشته است که این موضوع نشان دهنده ارتقای سطح آگاهی مردم و تاثیرگذار بودن اقدامات انجام گرفته در این زمینه است.