به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه شورای آموزش عالی استان کرمانشاه امروز یکشنبه در دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار شد.

اسدالله رازانی، استاندار کرمانشاه در این نشست با بیان اینکه یقینا توسعه مناطق بر توسعه دانشگاه ها منطبق است، گفت: نقش دانشگاه در توسعه مناطق و آینده استان ها و کشورها نقشی اثربخش و بی بدیل است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه آموزش عالی در کشور ما بسیار متفرق شده است، گفت: امروز در دولت دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول امر آموزش عالی هستند.

رازانی ادامه داد: همچنین در دل وزارت علوم نیز دو دسته دانشگاه داریم، یکی دانشگاه های دولتی رسمی و دسته دوم دانشگاه های دولتی همچون پیام نور، علمی کاربردی، فنی و حرفه ای و ... و همچنین در کنار اینها بخش خصوصی هم در امر آموزش عالی کشور نقش ایفا می کند که از جمله آنها می توانیم به دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه های غیرانتفاعی اشاره کنیم.

رازانی تصریح کرد: استان کرمانشاه هنوز تا رسیدن به توسعه با شاخص های خوب فاصله دارد و از کمبودها و محرومیت های شدیدی رنج می برد و در واقع دچار آسیب های شدیدی هستیم.

استاندار کرمانشاه گفت: بخش مهمی از راه درازمدت برطرف کردن شاخص های نگران کننده و رسیدن به وضعیت قابل قبول، از مسیر دانشگاه و تربیت نیروی انسانی می گذرد.

وی یادآور شد: اگر نگاهی به دانشگاه های استان داشته باشیم می بینیم که در یکسری از رشته ها از حداقل امکاناتی برخوردار هستیم که خوب است، اما در یکسری از رشته ها با استانداردها فاصله داریم که نیاز است تلاش کنیم و خود را به آن استانداردها برسانیم و حتی استانداردها را هم ارتقاء دهیم.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: هدف این شورا رسیدن به یک وضعیت خوب و مطلوب در آموزش عالی استان است.

رازانی خاطرنشان کرد: باید بخش آموزش عالی استان جزو اولویت های نخست همه بخش ها و به ویژه بخش اجرایی استان قرار گیرد و در راستای ارتقاء جایگاه ارزشمند آن برآییم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه از دانشجویان بومی همین استان هستند، گفت: اگر بتوانیم گرید دانشگاه رازی را همواره ارتقاء دهیم، یقینا این دانشگاه نیز در تربیت نیروی متخصص برای کمک به توسعه استان مثمرثمرتر واقع خواهد شد.

این نشست با حضور روسای دانشگاه های دولتی، آزاد و غیرانتفاعی استان برگزار و مقرر شد از این پس جلسات شورای آموزش عالی استان به صورت ماهیانه و دوره ای (هر جلسه در یکی از دانشگاه های استان) برگزار شود.

همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای آموزش عالی استان در محل دانشگاه رازی کرمانشاه دایر شود.

از دیگر مصوبات این جلسه این بود که اعضای اصلی(حقوقی) شورای آموزش عالی استان، روسای دانشگاه های اصلی استان باشند و پنج نفر از اعضای هیات علمی برجسته استان به عنوان اعضای حقیقی در جلسات آتی این شورا حضور داشته باشند.