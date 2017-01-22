ساخت روگذر در میدان هزار سنگر آمل به زیرگذر تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد منفرد ظهر یک‌شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان آمل بابیان اینکه مخالف احداث روگذر در میدان هزار سنگر این شهرستان هستیم، افزود: میدان هزار سنگر یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های استان است که با احداث روگذر ۲۰۰ متری، ورودی شهر را به یک دیواره بتنی تبدیل می‌کند که این طرح باید بازنگری و به زیرگذر تبدیل شود.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به اینکه اصل تصمیمات شهر مبتنی بر کارشناسی نیست، ادامه داد: با تصمیمات غیر کارشناسی دو روگذر در ورودی شهر احداث کردیم که وسعت دید شهر را کاهش و مسافران دیواره بتنی را مشاهده می‌کنند.

معاون استاندار مازندران بابیان اینکه مدیران شهری احداث زیرگذر را محل انباشته شدن گل و آب می‌دانند، افزود: برای حل این موضوع با قرار دادن موتور تخلیه آب، بسیاری از مشکلات این‌چنینی حل خواهد شد.

فرماندار ویژه آمل با اشاره به پنج ورودی شهرستان، چهار ورودی را مناسب در جایگاه و شاٌن شهرستان ندانست، افزود: جاده چمستان به آمل مانند مخروبه است که نمای بدی را به شهر وارد می‌کند.

منفرد بابیان اینکه مدیران ادارات ذی‌ربط مسلط بر کار خود نیستند را تغییر می دهیم، افزود: ورودی شهرستان را تا پایان سال جاری بهسازی کنید تا مسافرانی که به این شهرستان مسافرت می‌کنند این شهرستان را به دلیل عدم ورودی مناسب مخروبه یاد نکنند.