انتقال فرهنگستان به مكان جديد به تعويق افتاد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، پيش از اين رئيس گروه فرهنگ نويسي فرهنگستان به مهر اعلام كرده بود اين گروه از مهر ماه امسال فعاليت خود را در ساختمان جديد فرهنگستان آغاز مي كند ، چون ساختمان كنوني گروه فرهنگ نويسي امكان فعاليت مناسب براي گروه فرهنگ نويسي را فراهم نمي كند و هم اكنون كل اين گروه به صورت فشرده در فضايي كوچك به فعالبت خود ادامه مي دهند .

بنا به اعلام دكتر علي اشرف صادقي در گفتگو با مهر، با تصويب شوراي فرهنگستان ، گروه فرهنگ نويسي قرار بود نخستين گروهي باشد كه به ساختمان جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي نقل مكان مي كند .

درساختمان جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي علاوه بردراختيار بودن فضاي مناسب و استاندارد براي محققين و فرهنگ نويسان امكانات نرم افزاري و سخت افزاري جديد متناسب با نيازهاي گروه فرهنگ نويسي در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .

حسن قريبي در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلايل محقق نشدن اين نقل و انتقال گفت : به دليل پايان نيافتن علميات اجرايي بخش هايي از ساختمان فرهنگستان زبان و همچنين محوطه سازي هاي آن اين امر محقق نشد و تا چند ماه آينده اين كار صورت نمي گيرد .

وي تصريح كرد : پيمانكار ساختمان جديد فرهنگستان هنوز بخش هايي از اين مجموعه مانند سالن آمفي تئاتر را به پايان نرسانده است و با توجه به آهن ريزي هايي كه در اين منطقه وجود دارد و فراهم نشدن ديگر امكانات فرهنگستان براي مدت نامعلومي در مكان سابق به فعاليت خود ادامه خواهد داد .

در حال حاضر فرهنگستان زبان و ادب فارسي در ساختماني در ولنجك تهران مستقر شده و قرار است تا پايان سال جاري به محل دائمي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي واقع در منطقه عباس آباد در كنار كتابخانه ملي جمهوري اسلامي منتقل خواهد شد . پيش از اين اعلام شده بود كه قرار است گروه واژه گزيني فرهنگستان نخستين گروهي باشد كه به محل جديد نقل مكان خواهد كرد .