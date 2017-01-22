۴۲۰۰ متر مربع اراضی ملی در کلاردشت رفع تصرف شد

سردار سید محمود میر فیضی در گفت‌گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای طرح‌های مقابله با زمین‌خواری و رفع تصرف منابع طبیعی از چنگ زمین‌خواران، پیگیری این موضوع به فرماندهان انتظامی شهرستان‌های تابعه استان ابلاغ شد.

فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: در اجرای این طرح و در پی تصرف چهار هزار و ۲۱۷ مترمربع از اراضی ملی وجنگلی توسط دو نفر از سودجویان در منطقه جنگلی "رودبارک" و "اجابیت " شهرستان کلاردشت، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی، افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی جهت بررسی موضوع و آزادسازی زمین‌های تصرف‌شده از ید زمین‌خواران به منطقه اعزام شدند.

سردار میر فیضی، خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پلیسی، و همکاری ماموران اداره منابع طبیعی اراضی تصرف‌شده از چنگ زمین‌خواران خلع ید و به منابع ملی بازگردانده شد.

سردار میر فیضی ارزش ریالی اراضی آزادشده از چنگ این دو زمین‌خوار را جمعاً بالغ‌بر ۱۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.