۴۲۰۰ متر مربع اراضی ملی در کلاردشت رفع تصرف شد

سردار سید محمود میر فیضی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای طرحهای مقابله با زمینخواری و رفع تصرف منابع طبیعی از چنگ زمینخواران، پیگیری این موضوع به فرماندهان انتظامی شهرستانهای تابعه استان ابلاغ شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: در اجرای این طرح و در پی تصرف چهار هزار و ۲۱۷ مترمربع از اراضی ملی وجنگلی توسط دو نفر از سودجویان در منطقه جنگلی "رودبارک" و "اجابیت " شهرستان کلاردشت، موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
وی، افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی جهت بررسی موضوع و آزادسازی زمینهای تصرفشده از ید زمینخواران به منطقه اعزام شدند.
سردار میر فیضی، خاطرنشان کرد: با انجام اقدامات پلیسی، و همکاری ماموران اداره منابع طبیعی اراضی تصرفشده از چنگ زمینخواران خلع ید و به منابع ملی بازگردانده شد.
سردار میر فیضی ارزش ریالی اراضی آزادشده از چنگ این دو زمینخوار را جمعاً بالغبر ۱۱ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
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