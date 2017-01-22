حوزه مددکاری محور اصلی برنامه های کمیته امداد کردستان است

به گزارش خبرنگارمهر، قنبر موسی نژاد امروز یکشنبه در جلسه با کارکنان کمیته امداد شهرستان قروه به بررسی عملکرد حوز های مختلف امداد این شهرستان و بیان سیاست ها و برنامه های کاری این نهاد پرداخت و گفت: مددکاری یکی از حوزه های تاثیرگذار در کمیته امداد است و بی شک این حوزه باید محور برنامه های این نهاد قرار گیرد تا بتوانیم شاهد نتایج ارزشمند کارها و اقدامات انجام شده باشیم.

وی مسکن را یکی از نیازهای ضروری نیازمندان خواند و عنوان کرد: تلاش می شود با شناسایی مددجویانی که از نظر مسکن مناسب دارای مشکل هستند نسبت به تامین مسکن مناسب برای آنها از طریق این نهاد اقدام شود.

وی ایجاد اشتغال برای مددجویان را یکی از برنامه های اصلی این نهاد ذکر کرد و افزود: کمیته امداد بعد از پرداخت تسهیلات اشتغال با نظارت دقیق و مستمر بر طرح های اشتغال بر راستی آزمایی طرح های ایجاد شده تلاش می کند.

موسی نژاد با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت خیران در راستای جذب کمک های مردمی و کمک به نیازمندان از طریق این نهاد پیگیری می شود، اظهارداشت: اطلاع رسانی و شفاف سازی در عملکرد و محل هزینه کرد کمک ها زمینه ساز اعتماد سازی عمومی است.

وی عنوان کرد: با توجه به نزدیک بودن ایام الله دهه مبارک فجر باید از این ظرفیت برای اجرای برنامه ها و ارائه خدمات ویژه به نیازمندان و مددجویان بهره برداری حداکثری انجام شود.

موسی نژاد اضافه کرد: کمیته امداد از طریق طرح پالایش و با برنامه ای هدفمند تلاش می کند نیازمندان واقعی و افراد مستحق را مورد حمایت قرار دهد.

وی ادامه داد: افرادی که نیازی به کمک های این نهاد ندارند و یا به خودکفایی مالی و اقتصادی رسیده اند از چرخه حمایت این نهاد خارج می شوند.

مدیر کل کمیته امداد کردستان با اشاره به اینکه استفاده از روش های نوین جذب مشارکت ها و کمک های مردمی از طریق این نهاد پیگیری می شود، بیان کرد: فراهم کردن سامانه پیامکی رایگان پرداخت صدقات تلفنی و الکترونیکی با بهره گیری از فناوری‌های جدید برای تسهیل پرداخت کمک‌های مردمی است.

موسی نژاد افزود: استفاده از سامانه پیامکی # ۸۸۷۷ * آسان ترین و سریع ترین روش برای پرداخت صدقه و کمک به نیازمندان است.