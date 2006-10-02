400 هزار مراجعه به 10 كتابخانه عمومي نيشابور

حميدرضا آتشي سرپرست كتابخانه هاي عمومي نيشابور در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر افزود : نيشابور با دارا بودن 10 باب كتابخانه عمومي در سطح شهرستان طي شش ماهه نخست سال جاري توانسته است تعداد 192/174 نفر مراجع را پاسخگو باشد و 8850 هزار نفر عضو فعال را در اين مراكز فرهنگي جذب نمايد كه اعضاي جديد 3038 نفر مي باشند .

وي گفت : بر اساس استاندارد ايفلا بايد به ازاي هر نفر دو جلد كتاب در كتابخانه ها موجود باشد ولي متاسفانه در حال حاضر با جمعيت 500 هزار نفري شهرستان نيشابور فقط 84778 هزار جلد كتاب در كتابخانه موجود مي باشد درحالي كه طبق استاندارد ايفلا بايد يك ميليون جلد كتاب در اين مراكز وجود داشته باشد .

آتشي افزود : نيشابور به عنوان نخستين شهر خراسان رضوي داراي بخش نابينايان است كه درحال حاضر 70 نفرعضو فعال اين بخش هستند و ازخدمات آن استفاده مي كنند . ما با تمام كمبودها سعي كرده ايم با امكانات و نيروي پرسنلي محدود خويش به نياز مراجعين پاسخ گفته و در اوقات فراغت تابستاني نيز تمام كتابخانه هاي عمومي نيشابور خدمات خود را به اقشار مختلف به خصوص جوانان ارائه نمودند .